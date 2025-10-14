Столичное «Динамо» в домашнем поединке КХЛ победило «Торпедо» из Нижнего Новгорода

Хоккеисты столичного «Динамо» в домашнем поединке КХЛ одержали убедительную победу над «Торпедо» из Нижнего Новгорода, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

После выездной серии динамовцы вернулись на «Минск-Арену». И уже на стартовых минутах порадовали родных болельщиков. Шайбу в ворота соперника отправил Кристиан Хенкель. На экваторе периода Сергей Кузнецов увеличил преимущество «зубров». А спустя минуту команда Дмитрия Квартальнова эффективно разыграла лишнего – большинство реализовал Станислав Галиев. После первого периода динамовцы повели в счете – 3:0. Во второй 20-минутке шайб заброшено не было. А в третьем отрезке слово взял Сэм Энас, он идеально попал в ближнюю девятку. Вскоре торпедовцы усилиями Евгения Кручинина одну шайбу отыграли. Но не прошло и минуты, как Сэм Энас вновь поразил ворота гостевой команды. В концовке поединка по второй шайбе забросили Сергей Кузнецов и Станислав Галиев. «Зубры» одержали крупную победу со счетом 7:1. Следующий матч хоккеисты столичного «Динамо» проведут в пятницу на домашней площадке против «Нефтехимика».