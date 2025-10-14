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Латвия вводит платную электронную очередь на границе с 15 октября

14 октября 2025 19:50
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Латвия вводит платную электронную очередь на границе с 15 октября. Теперь для пересечения внешнего рубежа придется заплатить 9 евро и 30 центов. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия вводит платную электронную очередь на границе с 15 октября-2

Водители обязаны заранее регистрироваться в системе онлайн-бронирования, указывая пункт пропуска, дату, время и тип очереди.

Исключение сделано для автобусов, осуществляющих регулярные международные пассажирские перевозки – они будут регистрироваться бесплатно. Электронная очередь также не коснется велосипедистов, конных экипажей и владельцев паспортов ЕС.

# Латвия # Граница

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