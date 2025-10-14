Латвия вводит платную электронную очередь на границе с 15 октября. Теперь для пересечения внешнего рубежа придется заплатить 9 евро и 30 центов. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Водители обязаны заранее регистрироваться в системе онлайн-бронирования, указывая пункт пропуска, дату, время и тип очереди.
Исключение сделано для автобусов, осуществляющих регулярные международные пассажирские перевозки – они будут регистрироваться бесплатно. Электронная очередь также не коснется велосипедистов, конных экипажей и владельцев паспортов ЕС.