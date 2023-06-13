«Пусть враги, Оля, трепещут!» Президент рассказал Скабеевой о теперь уже ядерном потенциале Беларуси

Новости Беларуси. Сегодня, 13 июня, Президент дал небольшое интервью на актуальные темы нашим российским коллегам. Речь, ожидаемо, зашла о российских вооружениях на нашей территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Скабеева, корреспондент ВГТРК:

Вам вообще самому как было принять это решение – разместить ядерное оружие. Вы же будете как цель. Как вы для себя это сформулировали. Вот сели вечером и как?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот сел я и думаю: «Буду я целью». А сейчас я кто? Сейчас я еще большая цель, цель еще такая, что мне ответить сложно. Видите желтое – это «Полонезы» стоят, которые нацелены туда куда надо, но это обычное оружие. Я вот говорил своим журналистам сейчас, Путину я не просто просил, я требовал: «Верни мне ядерное оружие». Не надо стратегическое, оно мне зачем? С Америкой я же не собираюсь воевать. Тактического вполне достаточно. «Искандер» бьет в 500 километров и больше. А у него боеголовка ядерная. Так вот, я ему говорю: «Ну, если там у тебя проблема с этими тактическими боезарядами, ты мне вот сюда, в «Полонез», впихни ядерное оружие». Говорит: «Нам легче поставить». А тогда надо поставлять, потому что мы видим ситуацию. Ну и то, что я даже сказать не могу это под камеру. Да, мы договорились. Мы выполняем это. Поэтому целью мы были всегда, нас порвать на куски с 2020 года хотели. Против ядерной страны, страны, которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал. У нас ракеты и бомбы – мы получили от России. Бомба в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки. Но там больше 80 тысяч мгновенно погибло, 250 – от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Это, ну, я не знаю, под миллион человек погибнет сразу, не дай бог применять это оружие. Но это все-таки ограниченная территория. Лукашенко: с ядерной державой никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Подробности.

Ольга Скабеева:

Я прицеплюсь тогда к вашему слову. Вы сказали, уже получили от России бомбы и ракеты?