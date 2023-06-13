«Пусть враги, Оля, трепещут!» Президент рассказал Скабеевой о теперь уже ядерном потенциале Беларуси

Новости Беларуси. Сегодня, 13 июня, Президент дал небольшое интервью на актуальные темы нашим российским коллегам. Речь, ожидаемо, зашла о российских вооружениях на нашей территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сегодня, 13 июня, Президент дал небольшое интервью на актуальные темы нашим российским коллегам. Речь, ожидаемо, зашла о российских вооружениях на нашей территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Скабеева, корреспондент ВГТРК:
Вам вообще самому как было принять это решение – разместить ядерное оружие. Вы же будете как цель. Как вы для себя это сформулировали. Вот сели вечером и как?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот сел я и думаю: «Буду я целью». А сейчас я кто? Сейчас я еще большая цель, цель еще такая, что мне ответить сложно. Видите желтое – это «Полонезы» стоят, которые нацелены туда куда надо, но это обычное оружие. Я вот говорил своим журналистам сейчас, Путину я не просто просил, я требовал: «Верни мне ядерное оружие». Не надо стратегическое, оно мне зачем? С Америкой я же не собираюсь воевать. Тактического вполне достаточно. «Искандер» бьет в 500 километров и больше. А у него боеголовка ядерная. Так вот, я ему говорю: «Ну, если там у тебя проблема с этими тактическими боезарядами, ты мне вот сюда, в «Полонез», впихни ядерное оружие». Говорит: «Нам легче поставить». А тогда надо поставлять, потому что мы видим ситуацию. Ну и то, что я даже сказать не могу это под камеру. Да, мы договорились. Мы выполняем это. Поэтому целью мы были всегда, нас порвать на куски с 2020 года хотели. Против ядерной страны, страны, которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал. У нас ракеты и бомбы – мы получили от России. Бомба в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки. Но там больше 80 тысяч мгновенно погибло, 250 – от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Это, ну, я не знаю, под миллион человек погибнет сразу, не дай бог применять это оружие. Но это все-таки ограниченная территория.
Лукашенко: с ядерной державой никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Подробности.
Ольга Скабеева:
Я прицеплюсь тогда к вашему слову. Вы сказали, уже получили от России бомбы и ракеты?
Александр Лукашенко:
Ну, не все, потихоньку. Когда получим, свяжем тебе глаза, когда приедешь, без камер. Завезем в хранилище. Как только все завезем, оно будет рассредоточено по Беларуси, у нас же хранилищ этих, как собак в деревне. Серьезно. У нас их было много. Мы их уже сегодня пять-шесть восстановили. И будем больше восстанавливать. И мы рассредоточим. Мы не будем же держать в одном месте.
Ольга Скабеева:
А какая договоренность? Если вам кажется, что агрессия – надо будет созвониться с Путиным, и?
Александр Лукашенко:
Слушай, вот часто слышу – а, вот это российское оружие. Без России ничего он не применит. Слушайте, если начнется война, я чего, буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку. Где бы он ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому, что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара. Это не вопрос. И тут спорить даже нечего. Ну, а тут мы уже договорились. Пусть враги, Оля, трепещут!
Больше подробностей и других фрагментов интервью в завтрашних выпусках.
Читайте также:
Лукашенко о помиловании Протасевича и Сапеги: влюбилась в парня, его помиловали. А девчонка будет там сидеть?
Это ужас! Наша «диктатура» святая! Лукашенко спросили про выборы в США
Лукашенко о боеприпасах: мы выйдем на 10-12 тысяч. А если (у нас же диктатура) жимануть, то и 15 тысяч Пантус соберет