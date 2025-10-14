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Юношеская сборная Беларуси по футболу завершила выступление в квалификации ЧЕ

14 октября 2025 17:59
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Юношеская сборная Беларуси по футболу до 17 лет провела заключительный матч первого раунда отбора на чемпионат Европы. На выезде наши парни разгромили команду Молдовы со счетом 6:0, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Дублем в этой игре отметился Тимофей Гудач. Правда, пройти в следующий круг квалификации белорусам не удалось. Наши соотечественники в стартовых турах проиграли норвежцам со счетом 3:4, бельгийцам – 0:6. И расположились на третьем месте в своем квартете. По итогам первого раунда только победители групп и команды, занявшие вторые места, следуют во второй раунд лиги А. Заветные путевки добыли сборные Бельгии и Норвегии. А команда Беларуси осталась вне большой игры.

# Футбол

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