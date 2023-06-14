Петришенко: в правительстве будут выработаны окончательные решения по проведению вступительной кампании

Новости Беларуси. Образование, здравоохранение, поддержка многодетных семей и пенсионеров. О самом важном для каждого человека – развитии социальной сферы – 14 июня шла речь во время совместного заседания Совета Республики и Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На вопросы парламентариев отвечал заместитель премьер-министра, курирующий это направление.

Парламентариев интересует, как будут решать кадровый вопрос. В вузах увеличен набор по целевым направлениям и на специальности. В будущем ставка на раннюю профориентацию. Уже в детском саду давать больше информации о профессиях – так и определиться будет проще. С нового учебного года в школах откроются классы инженерной и железнодорожной направленностей. Главное – качество образования. Проведен тщательный анализ содержания учебных пособий. Принимаются дополнительные меры по повышению зарплат педагогов. Итоги вступительной кампании будут детально проанализированы госкомиссией. Учтен и опыт проведения централизованного экзамена.

Фото: сайт Совета министров Республики Беларусь