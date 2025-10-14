Лазуткин о том, почему Лукашенко на совещании похвалил Трампа – при чём тут Ближний Восток?

Андрей Лазуткин, политолог:

Президент наш Трампа похвалил, потому что, конечно же, Советский Союз пытался какой-то порядок навести, ну, теперь пытается Трамп. Что он делает? Его план вообще фантазийный. Там говорится о том, что будет некое правительство из технократов. Каких технократов? Что они будут делать? Непонятно. Во-вторых, будет какой-то совет мира вместе с Тони Блэром. То есть тоже человек, который на Ближнем Востоке наворотил в свое время столько, что его ненавидят. В-третьих, там идет поэтапный отвод войск. Ну, тоже под разные условия, но пока Израиль контролирует 50 % всего этого анклава, там стоят блокпосты, все разрушено. Ну, какое это государство? Можно назвать руины государством, но кто все это будет отстраивать? План очень растянутый по времени, там можно пять лет оттуда выводить войска постепенно. Ну, видимо, Израиль все это будет затягивать.

И что Трамп гарантирует реально, вот для чего этот саммит был в Египте, он говорит арабам: смотрите, тут можно будет инвестировать, что-то построить, я вам гарантирую, что завтра не будет войны. Ну или через год, через два года. Как с Украиной он это пытался сделать тоже. Вот смотрите, мои деньги – это моя гарантия, что мы как инвесторы сюда приходим, что-то строим. И значит, здесь не будет войны. То есть договор не нужен никакой, дайте нам просто какую-то застройку, площадку, недвижимость и все прочее. Это такой мирный план. Хороший он или плохой, покажет время.

Но пока что в Израиле стоит просто вой. Что бы Нетаньяху ни говорил, его упрекают уже крайне правые в том, что ты прогнулся, ты уступил ХАМАС. На тебя надавили, ты же собирался с ними дальше воевать. И, в принципе, они тоже какую-то задачу свою решили. Это возвращение заложников. Потому что они могли либо их возвращать, либо дальше воевать. Но они решили их вернуть. Но теперь, когда заложники в Израиле, что они могут сделать сразу же? Начать максимально жестко действовать, потому что заложников больше нет у ХАМАС. То есть сразу можно все это нарушить и возобновить войну.

Поэтому спасибо Трампу, что он что-то сделал. Это нормально выглядит, это правильно. Наверное, мы бы на месте Трампа, будучи ограниченными в какой-то свободе действий, мы бы, может быть, тоже так поступали. Потому что сверх этого сложно что-то сделать и что-то предложить. Это Ближний Восток. Ничего нет сложнее, чем их политика. Но он попытался. И за это хвалит его наш Президент, потому что у нас впереди такой же клубок, а то еще более сложный, по Украине. И чтобы зайти в переговоры с хорошим фоном, надо похвалить Трампа.

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