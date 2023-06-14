Лукашенко о применении ядерного оружия: «Шарик может с орбиты сойти, если оно всё взорвётся»

Новости Беларуси. Беларусь и Россия выполняют все договоренности в военной сфере. Об этом накануне заявил Президент в интервью российской телеведущей Ольге Скабеевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«С тыла ни одна сволочь к россиянам не подошла». Лукашенко о роли Беларуси в СВО
Ядерное оружие стало не менее актуальной и даже острой темой интервью. Сегодня на Западе (и не только) Беларусь упрекают в размещении атомных боеголовок на своей территории. Но особенно активным противникам стоит быть более объективными во взглядах: НАТО обостряет военный кризис. В учениях Североатлантического альянса, которые проходят не так далеко от рубежей Союзного государства, принимают участие десятки тысяч человек. Для Беларуси в подобных условиях ядерное оружие – одна из мер предосторожности. Но главный вопрос – хочет ли мир третьей глобальной войны и будет ли нажата красная кнопка?
Ольга Скабеева, телеведущая «Россия 1»:
Начало чего-то страшного, третьей мировой, и сдыхает уже этот блок или он только набирает обороты в войне против нас?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они все пока ведут к третьей мировой войне, но они ее боятся жутко. Это я знаю точно.
Ольга Скабеева:
Почему вам так кажется?
Александр Лукашенко:
Мне не кажется. Я встречался с людьми, которые не последнюю роль играют в этом и принимают радикальные, кардинальные и окончательные решения в случае «если». Они больше всего боятся (и об этом искренне все говорят) ядерной катастрофы. Они боятся применения ядерного оружия в Украине. Это естественно. Ай, не дай Бог Россия это сделает и так далее. Это естественно. Мы тоже не хотим, тоже боимся, мы жить хотим. Потому что это может привести, как специалисты говорят, к всемирной катастрофе, и шарик может с орбиты сойти, если это все оружие взорвется. Поэтому пока идут туда. Они задают вопрос: «Вот вы там знаете руководство России, Владимира Владимировича, вы дружите: скажите, да или нет? Я говорю: да, оружие ядерное для того и существует, – нажмут или не нажмут, – нажмут, да еще как. Но в одном случае: если вы будете совершать опасные движения (вторгнитесь на территорию России) и это будет угрожать существованию России. Словом, если вы Путина поставите к стенке или в угол загоните и другого выхода не будет, с угла только вперед можно выйти, тогда ждите. Поэтому не делайте это пока возможно, пока еще есть такая возможность, давайте договоримся.