Лукашенко о применении ядерного оружия: «Шарик может с орбиты сойти, если оно всё взорвётся»

Новости Беларуси. Беларусь и Россия выполняют все договоренности в военной сфере. Об этом накануне заявил Президент в интервью российской телеведущей Ольге Скабеевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «С тыла ни одна сволочь к россиянам не подошла». Лукашенко о роли Беларуси в СВО

Ядерное оружие стало не менее актуальной и даже острой темой интервью. Сегодня на Западе (и не только) Беларусь упрекают в размещении атомных боеголовок на своей территории. Но особенно активным противникам стоит быть более объективными во взглядах: НАТО обостряет военный кризис. В учениях Североатлантического альянса, которые проходят не так далеко от рубежей Союзного государства, принимают участие десятки тысяч человек. Для Беларуси в подобных условиях ядерное оружие – одна из мер предосторожности. Но главный вопрос – хочет ли мир третьей глобальной войны и будет ли нажата красная кнопка?

Ольга Скабеева, телеведущая «Россия 1»:

Начало чего-то страшного, третьей мировой, и сдыхает уже этот блок или он только набирает обороты в войне против нас? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они все пока ведут к третьей мировой войне, но они ее боятся жутко. Это я знаю точно. Ольга Скабеева:

Почему вам так кажется?