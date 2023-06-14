Лукашенко заявил, что есть предпосылки для окончания войны в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, что есть большие предпосылки для окончания украинской войны, информирует пресс-служба белорусского лидера.

По словам Лукашенко, у Беларуси с Польшей, Латвией, Литвой граница две с половиной тысячи километров. И ее нужно закрывать, потому как никто не даст гарантий, что оттуда нет угрозы. Они есть, натовцы проводят учения, сказал Президент. Лукашенко обратил внимание, что Беларусь упрекают в том, что ядерное оружие на белорусской земле размещается под совещание НАТО, которое состоится в Вильнюсе. А они учения проводят с участием десятков тысяч человек со всего блока Североатлантического альянса. Поэтому то направление крайне опасное.

«Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки», – сказал белорусский лидер. Но далее, по словам Главы государства, со стороны Запада будет создано очень много проблем. Но, если они эти красные линии перейдут, им будет очень больно, отметил Лукашенко.

Запад на самом деле жутко боится новой масштабной войны, больше всего там боятся ядерной катастрофы, применения ядерного оружия в Украине, сказал Глава государства. И это естественно. Мы тоже боимся и тоже не хотим, отметил Президент.