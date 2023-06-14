Лукашенко: «Если начнётся война, я у общества ничего спрашивать не намерен»

Пока в конфликте на украинской земле точка не поставлена. Разрешению ситуации не способствует и вмешательство третьих стран. Расклад такой: не только блок НАТО, но в целом 51 государство поддерживает Украину, что в данном случае способствует эскалации конфликта, а напротив Беларусь и Россия, чья цель – мир на постсоветском пространстве и сохранение независимости от влияния Запада. Потому на вопрос «Готово ли белорусское общество к мобилизации, если красные линии все-таки пересекут?», Александр Лукашенко отвечает решительно.

Применение атомных боезарядов приведет мир к катастрофе планетарного масштаба, отметил белорусский лидер. Тем не менее в России готовы нажать на красную кнопку, если под угрозой окажется целостность границ и существование государства. Из угла только один выход – по прямой – подчеркнул Александр Лукашенко. Но сегодня еще есть возможность разрешить конфликт мирным путем – сесть за стол переговоров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если начнется война, я у общества ничего спрашивать не намерен. Это война, я должен принимать решения. Общество, избирая Президента, по Конституции знало – это он принимает решения и как Главнокомандующий отдает команды и распоряжения. А если я буду ходить где-то по городам и весям и прислушиваться правым, левым ухом кто что сказал, там в течение пары месяцев Беларуси не будет, как это было тогда. Поэтому это мои полномочия, это мои функции, я же не первый раз иду на выборы, они же мою решительность видели, что шаг влево, шаг вправо – и я начинаю действовать. Избирали, ну так терпите теперь до следующих выборов, они скоро состоятся. Если вам не нравится эта решительность, ну вы изберете. Наше общество, наши люди к этому привыкли, даже порой перебирают – а, все Президент должен решать, это у нас Президент. Стоматология, зубы лечить – Президент, прооперировали не так – Президент. Поэтому у нас как раз общество и люди настроены – это пусть Президент примет решение. Поэтому тут у нас с людьми консенсус. Но если бы даже его не было, я бы свои полномочия конституционные реализовывал мгновенно.

И все же стоит подчеркнуть: ядерные боезаряды – это мера предосторожности, а главное оружие Беларуси по-прежнему мирные переговоры.