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Новости по тегу #Ольга Скабеева

Скабеева: Лукашенко – тот человек, который способен проявить заботу о народе, он отец нации
26 марта 2025 13:40

Скабеева: Лукашенко – тот человек, который способен проявить заботу о народе, он отец нации

Лукашенко: славянский мир нужно потихоньку возрождать
14 марта 2025 18:30

Лукашенко: славянский мир нужно потихоньку возрождать

Лукашенко: если Россия и США объединятся, то Европе будет труба
14 марта 2025 18:27

Лукашенко: если Россия и США объединятся, то Европе будет труба

Азарёнок: самое главное нам – убить Америку в себе
03 ноября 2024 21:03

Азарёнок: самое главное нам – убить Америку в себе

Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2025 года
23 октября 2024 20:16

Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2025 года

Я в это не верю – Лукашенко об участии военных КНДР в СВО
23 октября 2024 17:18

Я в это не верю – Лукашенко об участии военных КНДР в СВО

Интервью Лукашенко Скабеевой: собрали ключевые заявления белорусского Президента
14 июня 2023 18:23

Интервью Лукашенко Скабеевой: собрали ключевые заявления белорусского Президента

Лукашенко: «Если начнётся война, я у общества ничего спрашивать не намерен»
14 июня 2023 18:03

Лукашенко: «Если начнётся война, я у общества ничего спрашивать не намерен»

Зеленский сейчас Володя или гнида? Вот что Лукашенко ответил на вопрос Скабеевой
14 июня 2023 17:39

Зеленский сейчас Володя или гнида? Вот что Лукашенко ответил на вопрос Скабеевой

«Вы наше зерно не взяли – нечего вам делать в Украине». Лукашенко о противоречиях между недавними «союзниками»
14 июня 2023 13:53

«Вы наше зерно не взяли – нечего вам делать в Украине». Лукашенко о противоречиях между недавними «союзниками»

Лукашенко: Зеленский сейчас «герой», шастает по всему миру. Я думал, он умнее
14 июня 2023 13:36

Лукашенко: Зеленский сейчас «герой», шастает по всему миру. Я думал, он умнее

Лукашенко о применении ядерного оружия: «Шарик может с орбиты сойти, если оно всё взорвётся»
14 июня 2023 11:10

Лукашенко о применении ядерного оружия: «Шарик может с орбиты сойти, если оно всё взорвётся»