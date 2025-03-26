Новости по тегу #Ольга Скабеева

«Сохранить себя как личность, сохранить страну как государство, сохранить народ как общность – это, конечно, очень непростая задача. Вот он тот, кто справляется», – отметила российская телеведущая.
Дверь для переговоров на пространстве Союзного отечества открыта. Интеграционный опыт Минска и Москвы показывает – всегда можно договориться. Особенно с теми, кто тебя готов слушать.
«Если договорятся Америка с Россией, им действительно будет труба. Хана им будет, как у нас в России, в Беларуси говорят».
«В каждом из нас. Непомерную гордыню. Низкопоклонство. Хамство. Алчность и подлость».
«Пойду. Если Эйсмонт и сторонники мои скажут, что это надо. А они, конечно, скажут».
«Мы корейцев там не фиксировали. Они уж слишком серьезно спрятаны там. Хотя, если бы они были, они должны были воевать, а не прятаться».
07 октября 2026 09:26
07 октября 2026 09:02
07 октября 2026 08:59
07 октября 2026 08:51
07 октября 2026 08:51
07 октября 2026 08:39
07 октября 2026 08:38
07 октября 2026 08:17