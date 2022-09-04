Игорь Петришенко на фестивале в Добруше: «Очень важно, что связь поколений жива, передаётся»

Новости Беларуси. Праздник просвещения и родного печатного слова наполнен многочисленными событиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это и фестивали книги, и выставки региональных СМИ, и тематические литературные подворья, и многое другое. 3 сентября церемония открытия собрала тысячи зрителей. Со сцены звучали музыкальные поздравления от известных белорусских артистов и коллективов.

Начали с истоков, когда поэтами и музыкантами был народ. Артисты исполнили фольклорные произведения. После появились герои «Калыханкі», которая уже 40 лет укладывает спать маленьких белорусов. Они поддержали финалистов конкурса юных чтецов «Живая классика». Песни на родном языке окутывали главную площадку Добруша, и, как отметили гости праздника, белорусский язык и стихи классиков будут жить, пока звучат из уст молодежи. В рамках концерта праздничное настроение дарили финалисты шоу «Х-Фактор Беларусь» а также обладатели гран-при «Славянского базара» разных лет.

Также в рамках церемонии открытия состоялось награждение победителей национальной литературной премии. В своих номинациях победили Бадак Алесь, Анатолий Андреев, Андрей Муковозчик, Игорь Запруцкий, Александр Жук, Валерия Сяцко и Николай Чергинец.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Очень важно, что связь поколений жива, передается. Есть новые, хорошие произведения. Только за текущий год, от предыдущего Дня белорусской письменности, на конкурс было выставлено 68 произведений. Это свидетельство того, что у нас есть таланты, что мы действительно их поддерживаем. Государство всячески стимулирует писательское сообщество, помогает издавать книги, встречаться с молодежью. И вот этот взаимообмен, взаимообогащение дают хороший эффект для дальнейшего развития писательского слова.

Финальным аккордом стало выступление Анатолия Ярмоленко и красочный фейерверк. Напомним, День письменности проходит в 29-й раз. В 2022 году столицей торжества выбран Добруш.