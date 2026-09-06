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Новости по тегу #День белорусской письменности

В Костюковичах с размахом отметили День белорусской письменности – самые яркие моменты праздника
06 сентября 2026 17:26

В Костюковичах с размахом отметили День белорусской письменности – самые яркие моменты праздника

Победителей литературных конкурсов наградили в Костюковичах
06 сентября 2026 14:04

Победителей литературных конкурсов наградили в Костюковичах

Победителей республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» наградили в Костюковичах
06 сентября 2026 07:49

Победителей республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» наградили в Костюковичах

От скульптурной композиции до гала-концерта! Чем удивляет День белорусской письменности в Костюковичах?
05 сентября 2026 14:10

От скульптурной композиции до гала-концерта! Чем удивляет День белорусской письменности в Костюковичах?

Тысячи гостей и сотни уникальных изданий! Как проходит День белорусской письменности в Костюковичах?
05 сентября 2026 11:59

Тысячи гостей и сотни уникальных изданий! Как проходит День белорусской письменности в Костюковичах?

Лукашенко поздравил участников и гостей Дня белорусской письменности
05 сентября 2026 10:38

Лукашенко поздравил участников и гостей Дня белорусской письменности

Пресс-тур накануне Дня белорусской письменности прошел в Костюковичах – чем удивляли участников?
04 сентября 2026 17:53

Пресс-тур накануне Дня белорусской письменности прошел в Костюковичах – чем удивляли участников?

Международный круглый стол прошел в Министерстве информации и Костюковичском РЦК
04 сентября 2026 17:27

Международный круглый стол прошел в Министерстве информации и Костюковичском РЦК

Музей редкой книги, квест и гала-концерт! Чем порадуют Костюковичи в День белорусской письменности?
04 сентября 2026 08:56

Музей редкой книги, квест и гала-концерт! Чем порадуют Костюковичи в День белорусской письменности?

Костюковичи готовятся ко Дню письменности – узнали, какую программу подготовили к празднику
31 августа 2026 17:51

Костюковичи готовятся ко Дню письменности – узнали, какую программу подготовили к празднику

День белорусской письменности пройдет 5-6 сентября в Костюковичах
27 августа 2026 11:10

День белорусской письменности пройдет 5-6 сентября в Костюковичах

Костюковичи готовятся принять XXXIII День белорусской письменности
25 мая 2026 17:24

Костюковичи готовятся принять XXXIII День белорусской письменности