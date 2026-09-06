Новости по тегу #День белорусской письменности

Гасцей таксама здзіўлялі павільенам рэдкіх старадрукаваных кніг і прэзентацыяй нейрасетак, якія ажывілі класіку.
Награды за большой вклад в литературу вручили четверым авторам.
В финал вышли 20 лучших чтецов. В 2026 году конкурс проходил под символичным девизом: «Созидательная сила белорусского слова: из рук матери – в сердце Родины».
Город преобразился до неузнаваемости: масштабная реконструкция охватила все главные площади, парки и скверы. Появились и новые объекты.
Беларусь традиционно остается одной из самых читающих стран как в СНГ, так и в Европе. Наше трепетное отношение к печатному слову подчеркивает масштаб Дня белорусской письменности.
«Такие встречи мастеров, печатников и любителей художественного слова являются неизменным источником мудрости предков, живого диалога между людьми и средством формирования в обществе общечеловеческих ценностей».
Карьер «Высокое» – одна из самых зрелищных локаций комбината. Обычно промышленные объекты такого масштаба закрыты для посторонних, но сегодня здесь сделали исключение.
Форум «Художественное слово – гуманитарный мост мира и добрососедства между народами и странами» объединил мастеров пера, переводчиков и представителей власти из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Азербайджана.
Главный повод приехать в столицу Дня белорусской письменности – огромный выездной музей редкой книги, который займет 300 квадратных метров.
Гостей ждут творческие встречи с авторами, презентации новых изданий.
Главной площадкой торжеств станет фестиваль книги и прессы на пешеходной улице в центре города.
За 100 дней до фестиваля город напоминает большую стройку. Перепланировка идет в центре. К празднику на площади у райисполкома установят новый фонтан и арт-объект.
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