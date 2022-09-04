Как добывают нефть в Беларуси? Есть несколько ноу-хау

Новости Беларуси. Новое месторождение и шесть перспективных залежей – эти объекты за год разработали белорусские нефтяники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 сентября есть особенный повод поговорить о достижениях этой отрасли – работники нефтяной, газовой и топливной промышленности отмечают профессиональный праздник. В последние годы в разы увеличились масштабы сейсморазведки, в сутки разведчики делают около 200 скважин, в каждую из которых закладывают до четырех килограммов тротила.

Полученные после взрыва колебания изучают на современном оборудовании. Благодаря развитию технологий, нефтяники добывают труднодоступную нефть там, где это было невозможно еще 10 лет назад. К примеру, используют горизонтальное бурение.

Алексей Кудряшов, заместитель директора Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти:

Мы бурим достаточно протяженные горизонтальные стволы общей протяженностью пять километров. С горизонтальными окончаниями до двух километров. Сложность именно строительства скважин на данный объект на отложение 1-3 пачки заключается в том, что эти отложения являются маломощными, их вертикальная мощность составляет всего лишь 10 метров. Поэтому важно именно с помощью горизонтального бурения, горизонтальным окончанием пройти по этим отложениям.

Среди уникальных ноу-хау крупнейший в Европе комплекс гидроразрыва пласта и система «цифровое месторождение». Новшества используются на речицком месторождении, самом крупном в Беларуси. Оно продолжает давать нефть практически 60 лет. Контролировать его работу и параметры скважин нефтяникам помогает искусственный интеллект.