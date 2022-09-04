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Как добывают нефть в Беларуси? Есть несколько ноу-хау

04 сентября 2022 07:30
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Новости Беларуси. Новое месторождение и шесть перспективных залежей – эти объекты за год разработали белорусские нефтяники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 сентября есть особенный повод поговорить о достижениях этой отрасли – работники нефтяной, газовой и топливной промышленности отмечают профессиональный праздник. В последние годы в разы увеличились масштабы сейсморазведки, в сутки разведчики делают около 200 скважин, в каждую из которых закладывают до четырех килограммов тротила.  

Как добывают нефть в Беларуси? Есть несколько ноу-хау-1

Полученные после взрыва колебания изучают на современном оборудовании. Благодаря развитию технологий, нефтяники добывают труднодоступную нефть там, где это было невозможно еще 10 лет назад. К примеру, используют горизонтальное бурение.  

Как добывают нефть в Беларуси? Есть несколько ноу-хау-4

Алексей Кудряшов, заместитель директора Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти:  
Мы бурим достаточно протяженные горизонтальные стволы общей протяженностью пять километров. С горизонтальными окончаниями до двух километров. Сложность именно строительства скважин на данный объект на отложение 1-3 пачки заключается в том, что эти отложения являются маломощными, их вертикальная мощность составляет всего лишь 10 метров. Поэтому важно именно с помощью горизонтального бурения, горизонтальным окончанием пройти по этим отложениям.  

Как добывают нефть в Беларуси? Есть несколько ноу-хау-7

Среди уникальных ноу-хау крупнейший в Европе комплекс гидроразрыва пласта и система «цифровое месторождение». Новшества используются на речицком месторождении, самом крупном в Беларуси. Оно продолжает давать нефть практически 60 лет. Контролировать его работу и параметры скважин нефтяникам помогает искусственный интеллект.  

Как добывают нефть в Беларуси? Есть несколько ноу-хау-10

Всего же в Беларуси открыто 93 месторождения нефти и газоконденсата, 60 из которых сейчас находятся в разработке. За 2022 год специалисты планируют добыть миллион 800 тысяч тонн черного золота, что на 70 тысяч тонн больше, чем в прошлом.  

# Нефть в Беларуси # общество # Алексей Кудряшов # Фотофакт

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