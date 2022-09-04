Прямой эфир

Синоптики объявили о чрезвычайной пожарной опасности в Беларуси

04 сентября 2022 08:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Беларуси на ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Синоптики объявили о чрезвычайной пожарной опасности в Беларуси-1

Несмотря на осеннее похолодание, в лесных массивах по-прежнему сохраняется высокий риск возгораний. Это связано с отсутствием осадков в последние несколько недель. По информации Минлесхоза, с начала этой недели в стране произошло более 30 лесных пожаров. На тушение огня специальные службы выезжают каждый день. В связи с чем белорусам по-прежнему категорически нельзя посещать леса. На утро воскресенья, 4 сентября, запреты действуют в 115 районах Беларуси.  

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как добывают нефть в Беларуси? Есть несколько ноу-хау
04 сентября 2022 07:30

Как добывают нефть в Беларуси? Есть несколько ноу-хау

Посетители праздника «За безопасность вместе!» получили детские водительские права
03 сентября 2022 19:18

Посетители праздника «За безопасность вместе!» получили детские водительские права

Общий вес 10 тонн – в Добруше открыли памятник Ивану Шамякину
03 сентября 2022 18:56

Общий вес 10 тонн – в Добруше открыли памятник Ивану Шамякину