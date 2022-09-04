Синоптики объявили о чрезвычайной пожарной опасности в Беларуси

Несмотря на осеннее похолодание, в лесных массивах по-прежнему сохраняется высокий риск возгораний. Это связано с отсутствием осадков в последние несколько недель. По информации Минлесхоза, с начала этой недели в стране произошло более 30 лесных пожаров. На тушение огня специальные службы выезжают каждый день. В связи с чем белорусам по-прежнему категорически нельзя посещать леса. На утро воскресенья, 4 сентября, запреты действуют в 115 районах Беларуси.