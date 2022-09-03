Общий вес 10 тонн – в Добруше открыли памятник Ивану Шамякину
Новости Беларуси. Добруш принимает День белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти выходные, 3 и 4 сентября, райцентр стал литературной и творческой столицей. Традиционно к празднику присоединяются многочисленные писатели, журналисты и все, кто ценит печатное слово. На протяжении дня в городе проходят торжественные мероприятия. Вечером в Добруше открывают памятник народному писателю Ивану Шамякину. А совсем скоро на главной сцене начнется церемония открытия фестиваля.
На связи со студией Полина Королева.
Полина Королева, корреспондент:
Мы вещаем из 1943 года, кровопролитного и трагичного. В Добруше в рамках Дня письменности состоялась военно-историческая реконструкция, посвященная сопротивлению партизан. Гомель был оккупирован 19 августа 1941, именно в то время здесь начали появляться фашисты в больших количествах.
Они пытались переправиться через реку Ипуть, но не смогли ничего противопоставить Красной армии. Тогда фашисты захватили население Добруша: женщин, детей, стариков – и сделали их живым щитом. Так началось массовое истребление советских людей на Гомельщине.
Как реакция на геноцид бурно развивалось партизанское сопротивление. К моменту освобождения Красной армией в 1943-м партизанских бригад в области было 13, также имелся полк и два отряда – общей численностью 13 тысяч человек. За время боевых действий партизаны уничтожили более 180 танков, больше 1 000 эшелонов, сбили 13 самолетов.
Полина Королева:
Об ужасах и трагедиях войны писал в том числе Иван Шамякин. Сегодня ему открывают памятник в сквере по проспекту Мира. Сама скульптура из бронзы, стоит на гранитном постаменте. Общий вес достигает 10 тонн, поэтому при установке скульптуры использовали автокран. Авторство композиции принадлежит Константину Костюченко и Владимиру Пипину. Решение о создании монумента было принято еще в 2021 году, когда все белорусы, вся страна праздновала 100-летие со дня рождения Ивана Шамякина.
3 сентября пройдет официальная церемония открытия фестиваля. На сцене выступят заслуженные артисты Беларуси, творческие коллективы и актеры, ансамбли и объединения. А что касается конкурса юных чтецов «Живая классика», его будут транслировать завтра, 4 сентября, на нашем телеканале в 16:55. 15 лучших участников будут читать стихи белорусских писателей, читать проникновенно, трогательно, искренне, вдумываясь в каждое слово.
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