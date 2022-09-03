Общий вес 10 тонн – в Добруше открыли памятник Ивану Шамякину

Новости Беларуси. Добруш принимает День белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти выходные, 3 и 4 сентября, райцентр стал литературной и творческой столицей. Традиционно к празднику присоединяются многочисленные писатели, журналисты и все, кто ценит печатное слово. На протяжении дня в городе проходят торжественные мероприятия. Вечером в Добруше открывают памятник народному писателю Ивану Шамякину. А совсем скоро на главной сцене начнется церемония открытия фестиваля.

Полина Королева, корреспондент:

Мы вещаем из 1943 года, кровопролитного и трагичного. В Добруше в рамках Дня письменности состоялась военно-историческая реконструкция, посвященная сопротивлению партизан. Гомель был оккупирован 19 августа 1941, именно в то время здесь начали появляться фашисты в больших количествах.

Они пытались переправиться через реку Ипуть, но не смогли ничего противопоставить Красной армии. Тогда фашисты захватили население Добруша: женщин, детей, стариков – и сделали их живым щитом. Так началось массовое истребление советских людей на Гомельщине.

Как реакция на геноцид бурно развивалось партизанское сопротивление. К моменту освобождения Красной армией в 1943-м партизанских бригад в области было 13, также имелся полк и два отряда – общей численностью 13 тысяч человек. За время боевых действий партизаны уничтожили более 180 танков, больше 1 000 эшелонов, сбили 13 самолетов.