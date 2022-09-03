«Разгадваем творы Янкі Купалы, як з дзеткамі, так і з дарослымі». В Добруше развернули работу литературные подворья

Новости Беларуси. Литературные подворья развернули работу в Добруше. Город принимает День белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно к празднику присоединяются многочисленные писатели, журналисты и все, кто ценит печатное слово. Участие в фестивале принимает музей Янки Купалы.

Сегодня, 3 сентября, на улицах Добруша экспозиция с портретами классика. Например, фото 1904 года. Это самый первый портрет Купалы.

В этот же год белорусский песняр написал свой первый стих на родном языке, который получил название «Моя доля». Организаторы выставки также предусмотрели интерактивные площадки для гостей.

Диана Ковалевич, заведующая отделом культурно-образовательной работы государственного литературного музея Янки Купалы:

Гуляем у эмоджы, разгадваем творы Янкі Купалы, як з дзеткамі, так і з дарослымі, успамінаем школьную праграму, таксама мы малюем партрэты Янкі Купалы і Якуба Коласа. Кожны ўносіць такі маленькі ўнёсак, і ўрэшце рэшт у нас атрымаецца шэдэўр – партрэт работы Янкі Раманоўскага.

А вот образ Ивана Шамякина увековечат в бронзе. Сегодня в Добруше откроют памятник народному писателю. Вечером эпицентром Дня белорусской письменности станет главная сценическая площадка. Здесь пройдет церемония открытия праздника, назовут имена победителей Национальной литературной премии.