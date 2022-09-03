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Неглюбские пояса, соломоплетение, резьба по дереву. Посмотрите, какие работы представили мастера на фестивале в Добруше

03 сентября 2022 11:46
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Новости Беларуси. Все дороги в эти выходные ведут в город на Ипути. Добруш встречает гостей Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра 3 сентября райцентр объят по-настоящему праздничной атмосферой. Здесь можно окунуться в эпоху Средневековья, посетить выставку ремесленников и отведать угощения на добрушской ярмарке.  

Наш корреспондент Полина Королева расскажет обо всем в деталях.  

Неглюбские пояса, соломоплетение, резьба по дереву. Посмотрите, какие работы представили мастера на фестивале в Добруше-1

Полина Королева, корреспондент:  
Ажиотаж и любопытство – такими словами можно описать первые часы фестиваля. От одного павильона к следующему путешествуют гости Добруша. Смотря на количество выставочных пространств, кажется, что это путешествие может быть бесконечным.  

Неглюбские пояса, соломоплетение, резьба по дереву. Посмотрите, какие работы представили мастера на фестивале в Добруше-4

Неглюбские пояса, соломоплетение, резьба по дереву. Посмотрите, какие работы представили мастера на фестивале в Добруше-6

Колоритом и первозданным белорусским духом пропитан город мастеров. Неглюбские пояса, соломоплетение, резьба по дереву – глаза разбегаются от количества продукции. Конечно, среди участников творческой ярмарки много знакомых в том числе нашим зрителям лиц. Мы не единожды уже рассказывали про мастеров Гомельской области. Предлагаю узнать, чем на этот раз они будут удивлять белорусов.  

Неглюбские пояса, соломоплетение, резьба по дереву. Посмотрите, какие работы представили мастера на фестивале в Добруше-9

Михаил Мельниченко, мастер народных ремесел:  
Природа – это то, что нам дает все. И мне кажется, в этом что-то есть, и повторять то, что мы видим, – это глубокий смысл. У нас недалеко национальный парк. Лесничество тоже занимается разведением и оленей, и ланей. Большое озеро, третье по площади у нас в районе. У нас есть такие экспонаты – рыбу вырезаем – то, что видим, то, что красиво.  

Неглюбские пояса, соломоплетение, резьба по дереву. Посмотрите, какие работы представили мастера на фестивале в Добруше-12

Неглюбские пояса, соломоплетение, резьба по дереву. Посмотрите, какие работы представили мастера на фестивале в Добруше-14

Полина Королева:  
По словам мастера, одно из лучших деревьев для резьбы – это осина. Сегодня для нас растения – это часть декора или фильтр углекислого газа. А вот в древности наши предки наделяли деревья большой магической силой. Говоря про осину, в легендах она была противоречивым «персонажем». С одной стороны, сжалилась над предателем Иудой и дала последнее пристанище под своими ветвями перед высшим судом. А с другой стороны, была проклята Богоматерью за то, что шелестела кроной и тем самым указывала преследователям Марии и Иисуса путь их побега.  

Что касается быта, осину считали целебным древом. Чахлых, слабых младенцев качали как раз в колыбели из этой древесины. Не просто так взялась байка про осиновый кол в сердце вампира. В древности колышки из осины вбивали в углы дома, чтобы отпугнуть нечистую силу.  

Прямо под открытым небом мастера занимаются любимым творчеством. Например, готовят кукол для батлейки, а также делают из глины свистульки. Предлагаю узнать подробности из первых уст.  

Неглюбские пояса, соломоплетение, резьба по дереву. Посмотрите, какие работы представили мастера на фестивале в Добруше-17

Надежда Гананайко, заведующая филиалом Микульского сельского клуба:  
Каждая кукла со своим характером, соответственно, подбираем и наряд к ней. Потому что вот, допустим, волхвы – это цари, они шли с дарами к Иосифу и Марии, когда узнали, что родился Иисус Христос. И они были богато одеты, соответственно, и одежда у них была такая.  

Покрываем водостойким лаком, чтобы были прочные, надежные, также и на выставке, чтобы они присутствовали. Чтобы сделать одну куклу, как минимум неделя надо.  

Неглюбские пояса, соломоплетение, резьба по дереву. Посмотрите, какие работы представили мастера на фестивале в Добруше-20

Артем Ткачев, младший научный сотрудник Стреньковского районного центра ремесел:  
Профессионально занимаюсь больше гончарством. Свистульки я чисто так делаю, не в качестве музыкальных инструментов. У меня электрическая муфельная печь, обрабатываю я молочением, немного глазури.  

Неглюбские пояса, соломоплетение, резьба по дереву. Посмотрите, какие работы представили мастера на фестивале в Добруше-23

Полина Королева:  
Свою праздничную программу подготовила и Белпочта. Здесь всем гостям и участникам фестиваля предлагают отправить тематические открытки друзьям и близким. А уже в рамках церемонии открытия фестиваля состоится гашение конверта и оригинальной марки, посвященной 29-му Дню белорусской письменности.  

Неглюбские пояса, соломоплетение, резьба по дереву. Посмотрите, какие работы представили мастера на фестивале в Добруше-26

Вообще, фестиваль напоминает хорошую книгу: когда читаешь страницу за страницей и совсем не хочется прерываться.  

# День белорусской письменности # общество # Полина Королева # Михаил Мельниченко # Надежда Гананайко # Артем Ткачев # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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