Неглюбские пояса, соломоплетение, резьба по дереву. Посмотрите, какие работы представили мастера на фестивале в Добруше

Новости Беларуси. Все дороги в эти выходные ведут в город на Ипути. Добруш встречает гостей Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра 3 сентября райцентр объят по-настоящему праздничной атмосферой. Здесь можно окунуться в эпоху Средневековья, посетить выставку ремесленников и отведать угощения на добрушской ярмарке. Наш корреспондент Полина Королева расскажет обо всем в деталях.

Полина Королева, корреспондент:

Ажиотаж и любопытство – такими словами можно описать первые часы фестиваля. От одного павильона к следующему путешествуют гости Добруша. Смотря на количество выставочных пространств, кажется, что это путешествие может быть бесконечным.

Колоритом и первозданным белорусским духом пропитан город мастеров. Неглюбские пояса, соломоплетение, резьба по дереву – глаза разбегаются от количества продукции. Конечно, среди участников творческой ярмарки много знакомых в том числе нашим зрителям лиц. Мы не единожды уже рассказывали про мастеров Гомельской области. Предлагаю узнать, чем на этот раз они будут удивлять белорусов.

Михаил Мельниченко, мастер народных ремесел:

Природа – это то, что нам дает все. И мне кажется, в этом что-то есть, и повторять то, что мы видим, – это глубокий смысл. У нас недалеко национальный парк. Лесничество тоже занимается разведением и оленей, и ланей. Большое озеро, третье по площади у нас в районе. У нас есть такие экспонаты – рыбу вырезаем – то, что видим, то, что красиво.

Полина Королева:

По словам мастера, одно из лучших деревьев для резьбы – это осина. Сегодня для нас растения – это часть декора или фильтр углекислого газа. А вот в древности наши предки наделяли деревья большой магической силой. Говоря про осину, в легендах она была противоречивым «персонажем». С одной стороны, сжалилась над предателем Иудой и дала последнее пристанище под своими ветвями перед высшим судом. А с другой стороны, была проклята Богоматерью за то, что шелестела кроной и тем самым указывала преследователям Марии и Иисуса путь их побега. Что касается быта, осину считали целебным древом. Чахлых, слабых младенцев качали как раз в колыбели из этой древесины. Не просто так взялась байка про осиновый кол в сердце вампира. В древности колышки из осины вбивали в углы дома, чтобы отпугнуть нечистую силу. Прямо под открытым небом мастера занимаются любимым творчеством. Например, готовят кукол для батлейки, а также делают из глины свистульки. Предлагаю узнать подробности из первых уст.

Надежда Гананайко, заведующая филиалом Микульского сельского клуба:

Каждая кукла со своим характером, соответственно, подбираем и наряд к ней. Потому что вот, допустим, волхвы – это цари, они шли с дарами к Иосифу и Марии, когда узнали, что родился Иисус Христос. И они были богато одеты, соответственно, и одежда у них была такая. Покрываем водостойким лаком, чтобы были прочные, надежные, также и на выставке, чтобы они присутствовали. Чтобы сделать одну куклу, как минимум неделя надо.

Артем Ткачев, младший научный сотрудник Стреньковского районного центра ремесел:

Профессионально занимаюсь больше гончарством. Свистульки я чисто так делаю, не в качестве музыкальных инструментов. У меня электрическая муфельная печь, обрабатываю я молочением, немного глазури.

Полина Королева:

Свою праздничную программу подготовила и Белпочта. Здесь всем гостям и участникам фестиваля предлагают отправить тематические открытки друзьям и близким. А уже в рамках церемонии открытия фестиваля состоится гашение конверта и оригинальной марки, посвященной 29-му Дню белорусской письменности.