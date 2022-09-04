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Максим Рыженков проведёт приём граждан в Клецке 7 сентября

04 сентября 2022 08:44
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Новости Беларуси. Практику выездных приемов продолжают представители власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На предстоящей неделе у жителей Минской области будет возможность поделиться своими проблемами.  

Максим Рыженков проведёт приём граждан в Клецке 7 сентября-1

7 сентября в Клецком райисполкоме встречу с гражданами и представителями юридических лиц проведет первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. Обратная связь с населением остается приоритетом в работе госвласти. Тысячи белорусов смогли решить свои вопросы именно на таких встречах.  

# Прием граждан # общество # Максим Рыженков # Фотофакт

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