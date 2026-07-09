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Новости по тегу #Николай Чергинец

В Минске простились с Николаем Чергинцом. Рассказываем о жизненном пути писателя
09 июля 2026 17:29

В Минске простились с Николаем Чергинцом. Рассказываем о жизненном пути писателя

Беларусь прощается с народным писателем Николаем Чергинцом
09 июля 2026 10:54

Беларусь прощается с народным писателем Николаем Чергинцом

В Минске проходит церемония прощания с народным писателем Беларуси Николаем Чергинцом
09 июля 2026 08:08

В Минске проходит церемония прощания с народным писателем Беларуси Николаем Чергинцом

Прощание с народным писателем Беларуси Николаем Чергинцом пройдет 9 июля в Доме офицеров
08 июля 2026 07:49

Прощание с народным писателем Беларуси Николаем Чергинцом пройдет 9 июля в Доме офицеров

Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного писателя Николая Чергинца
08 июля 2026 06:03

Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного писателя Николая Чергинца

Умер народный писатель Беларуси Николай Чергинец
07 июля 2026 18:14

Умер народный писатель Беларуси Николай Чергинец

В БелГИСС состоялся День памяти жертв геноцида в преддверии 82-й годовщины Хатынской трагедии
21 марта 2025 17:20

В БелГИСС состоялся День памяти жертв геноцида в преддверии 82-й годовщины Хатынской трагедии

О войне, работе в милиции и писательстве. Большой разговор с Николаем Чергинцом
05 сентября 2024 20:05

О войне, работе в милиции и писательстве. Большой разговор с Николаем Чергинцом

«Книга напоминает моё детство» – Николай Чергинец о романе «Операция «Кровь»
08 июня 2024 18:17

«Книга напоминает моё детство» – Николай Чергинец о романе «Операция «Кровь»

«Мать одна осталась с 7 детьми». Николай Чергинец поделился воспоминаниями о войне
04 июня 2024 13:31

«Мать одна осталась с 7 детьми». Николай Чергинец поделился воспоминаниями о войне

Николай Чергинец о мемуарах: «Каждый этап жизни оставлял какой-то след»
09 февраля 2024 10:31

Николай Чергинец о мемуарах: «Каждый этап жизни оставлял какой-то след»

«Трудные дороги жизни». Мемуары Николая Чергинца презентовали в Минске
01 февраля 2024 06:57

«Трудные дороги жизни». Мемуары Николая Чергинца презентовали в Минске