Новости по тегу #Николай Чергинец

Траурная церемония прошла в Центральном Доме офицеров.
Известный писатель умер 7 июля на 89-м году жизни.
На церемонию в сопровождении роты почетного караула передан венок от Президента Беларуси.
Народный писатель Беларуси Николай Чергинец ушел из жизни 7 июля – на 89-м году.
На 89-м году ушел из жизни народный писатель Беларуси Николай Чергинец. Им написаны несколько сценариев к фильмам, а книги переведены на 15 языков.
Автор более 50 научных трудов и свыше 40 художественных произведений, им написаны несколько сценариев к фильмам, а книги переведены на 15 языков. Многие романы внесены в список лучших произведений мира.
День памяти жертв геноцида прошел в зале с постоянной экспозицией, созданной Институтом стандартизации совместно с музеем Великой Отечественной войны в ноябре 2023 года.
Память после войны – это чувство страха, потому что постоянно видели мы страшные вещи.
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