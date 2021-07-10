Григорий Азарёнок: наши враги видят нас рабами. Неслучайно в их языке раб звучит как slave. Славянин
Новости Беларуси. Несколько дней остается до главного культурного события этого лета – Витебск готовится принимать фестиваль искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
В 2021 году организаторы и участники подверглись мощному давлению, и это неслучайно. Ведь «Славянский базар» стал символом единения братских народов через культуру.
Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
Я часто ставлю эту песню. Впервые она прозвучала на фестивале искусств «Славянский базар». И сегодня мы поговорим о нем. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».
Этот фестиваль свое важное значение приобрел тогда, когда пришел к власти Александр Григорьевич Лукашенко. И вот почему. До 1994 года царила атмосфера подлости, лжи, предательства, злобы и распада. Все только и делали, что предъявляли претензии. Шушкевич взращивал русофобию, а нацист Позняк орал: русские матери будут плакать, получая гробы из Чечни. Начались погромы. Так происходило во всех бывших республиках Советского Союза.
Григорий Азаренок:
Но пришел человек не разрушения, но созидания, не упадка, а подъема, не злобы, а любви, творчества и братства. И преградил дорогу развалу и распаду. Символом этого стал «Славянский базар». Если подлое и вероломное убийство великой державы случилось на белорусской земле – в Беловежской пуще, то и единение должно было состояться у нас. На исконно славянской витебской земле. На сцене амфитеатра встретились Людмила Зыкина, Николай Гнатюк, белорусские «Песняры» и Владимир Мулявин, Владимир Гостюхин и Николай Бурляев, зазвучали прекрасные песни на всех славянских языках. Сбылось пророчество Тютчева.
Знайте, гости дорогие,
Вы здесь не гости, вы – свои!
Вы дома здесь, и больше дома,
Чем там, на родине своей, –
Здесь, где господство незнакомо
Иноязыческих властей,
Здесь, где у власти и подданства
Один язык, один для всех,
И не считается славянство
За тяжкий первородный грех!
Григорий Азаренок:
Да, этот фестиваль ненавидят наши враги. Они видят нас рабами, с унылым лицом, опущенными вниз глазами, в кандалах и под плеткой. Им нестерпимо видеть наш гордый, независимый взор. Неслучайно в их языке раб звучит как slave. Славянин. Но мы не рабы.
Они атаковали исполнителей, которые должны были приехать. Ботофермы забрасывали их помоями. И на некоторых это подействовало. На дегенератов. Бездарных и жалких комиков. Трусов, да и к тому же никому не известных бесталанных позорников. А великие шум навозных мух не замечают.
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Григорий Азаренок:
Ненавистники славянства сделали все, чтобы фестиваль не состоялся. Говорят, дошло до смешного. Иуды и воровки обзванивали исполнителей, сулили им деньги и умоляли не ехать. Но, как правило, после этого собеседник клал трубку. Фестивалю быть. Славянской песне быть. Празднику быть.
Григорий Азаренок:
Вы целый год по нам бьете. Оскорбляете, унижаете, оплевываете, грозите, поливаете грязью, вводите санкции, отовсюду выкидываете. А мы будем петь. Петь о Родине и о любви. О нашем народе и нашем лидере. И плевать на вас.
Люди. Приезжайте на фестиваль. Там рады всем. Отдохните от интернет-маразма. Почувствуйте белорусскую душу. Добрую и веселую. А потому непобедимую. Бывайце здаровы.
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