Григорий Азарёнок: наши враги видят нас рабами. Неслучайно в их языке раб звучит как slave. Славянин

Новости Беларуси. Несколько дней остается до главного культурного события этого лета – Витебск готовится принимать фестиваль искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ:

В 2021 году организаторы и участники подверглись мощному давлению, и это неслучайно. Ведь «Славянский базар» стал символом единения братских народов через культуру. Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Я часто ставлю эту песню. Впервые она прозвучала на фестивале искусств «Славянский базар». И сегодня мы поговорим о нем. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Этот фестиваль свое важное значение приобрел тогда, когда пришел к власти Александр Григорьевич Лукашенко. И вот почему. До 1994 года царила атмосфера подлости, лжи, предательства, злобы и распада. Все только и делали, что предъявляли претензии. Шушкевич взращивал русофобию, а нацист Позняк орал: русские матери будут плакать, получая гробы из Чечни. Начались погромы. Так происходило во всех бывших республиках Советского Союза.

Григорий Азаренок:

Но пришел человек не разрушения, но созидания, не упадка, а подъема, не злобы, а любви, творчества и братства. И преградил дорогу развалу и распаду. Символом этого стал «Славянский базар». Если подлое и вероломное убийство великой державы случилось на белорусской земле – в Беловежской пуще, то и единение должно было состояться у нас. На исконно славянской витебской земле. На сцене амфитеатра встретились Людмила Зыкина, Николай Гнатюк, белорусские «Песняры» и Владимир Мулявин, Владимир Гостюхин и Николай Бурляев, зазвучали прекрасные песни на всех славянских языках. Сбылось пророчество Тютчева.

Знайте, гости дорогие,

Вы здесь не гости, вы – свои!

Вы дома здесь, и больше дома,

Чем там, на родине своей, –

Здесь, где господство незнакомо

Иноязыческих властей,

Здесь, где у власти и подданства

Один язык, один для всех,

И не считается славянство

За тяжкий первородный грех! Григорий Азаренок:

Да, этот фестиваль ненавидят наши враги. Они видят нас рабами, с унылым лицом, опущенными вниз глазами, в кандалах и под плеткой. Им нестерпимо видеть наш гордый, независимый взор. Неслучайно в их языке раб звучит как slave. Славянин. Но мы не рабы.