«Они совершили одну ключевую ошибку», Григорий Азарёнок об оппонентах власти

Марат Марков: Совершенно верно. И они не ожидали, кроме этого, еще и появления коллективного «Лукашенко», такой очевидной консолидации людей вокруг Президента, людей, которые обычно не были так активны. Вы чувствуете сегодня, что эта воронка затягивает все большие круги людей, которые не были вовлечены в политику и раньше даже сомневались или были оппонентами власти?

Григорий Азаренок:

Они совершили одну ключевую ошибку. Они начали накат на людей. Расчет был: две недели, и мы со всеми разберемся. А сейчас они в это втянули уже. Все самые активные проявились – те, кто встал рядом с Президентом, костяк журналистов, силовиков и всех – уже в сентябре-октябре-ноябре. И они сейчас работают. А они втягивают в это дальше учителей, врачей. Посмотрите, кого они сейчас в эти карательные книги выкладывают, там инструктор ЖКХ…

Марат Марков:

Любой, кто говорит не в их тональности.

Григорий Азаренок:

На работу кто вышел. Они сфотографировали, кто закрасил, сосед какой-то сдал кто это, этого инструктора ЖКХ… Они втягивают в это. Скоро уже большинство населения, все 97 % там будут в этой поганой книге, и тогда уже все. Почему они так делают? У них был очень быстрый расчет, они раскрутили эту машину, потому что расчет на две недели. У них же даже к студенческим стачкам было плохо подготовлено. Они думали, что до сентября – все. А тут… Наш Президент, наша милиция. У них был расчет на то, что она дрогнет, много рассказывают. Наши люди самые простые. Если даже взять всех, кто проявился, поднялся, первый, кто приходит на ум, Стюша Тайм. Она стоматолог, блогер. Музыканты, певцы – все это были самые-самые простые люди. И вот, конечно, равняясь на нашего Президента, потому что переломный момент – это речь 16 августа. Это тот митинг, та речь, когда стало понятно – все, мы выстояли, мы победили.

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