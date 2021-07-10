Новости Беларуси. Сегодня историческая дата. 10 июля 1994 года Беларусь выбрала свой путь. Тот суверенный выбор народа многих не устраивает, особенно за границами Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что же раздражает оппонентов действующей власти? Евгений Пустовой со своей рубрикой «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, СТВ:

Есть такая благочестивая традиция: при Крещении младенцев крестные родители со словами «отрекаюсь от тебя, сатана» плюют в сторону запада. Так же наша Беларусь сделала в 1994-м, выбрав Александра Лукашенко своим первым Президентом. Это событие состоялось 10 июля. Хочу поздравить главу государства и всех тех, кто за Беларусь.

Евгений Пустовой:

Я помню те выборы. Это была последняя надежда снова обутой в лапти Беларуси. Если не фигурально, то люди донашивали то, что осталось от Союза, а страна доедала последние крохи хлеба. Это тоже не фигурально. Главный редактор «Сельской газеты» рассказывал, как летал с тогдашними правителями клянчить зерно у Казахстана. И эти правители трудолюбивого народа, который кормил до этого всю Россию, доуправлялись. Зато в каждой районке восхваляли фермеров. Пресса – зеркало общества. Центральные газеты сеяли плевела разврата и вседозволенности. Смаковали насилием, разбоем и убийствами. О великую Победу вытирали ноги, а нравственность и идеалы просто пинали ногами. Женщины боялись ходить по вечерним улицам, а водители – ездить по тогда разбитым дорогам страны. На рынках со всех динамиков орал шансон. Демократия. Поступить в вуз, получить ученую степень или сделать операцию можно было (смешно до слез) за тушку кабана. Тогда так себя ценила интеллигенция. Интересно, не забыли ли это те, кто менторским тоном обвиняет нынешние власти? А «творчая элитка» вообще низкосортным чтивом на Жданах торговала. Не забывайте это те, кто устроил показное позерство. Хотя невероятно высокомерный Минск всегда фыркал в сторону Лукашенко. Зажрались.

Евгений Пустовой:

Заводы и колхозы разворовывались: механизаторы продавали все, что могли, за пол-литра. Инженеры вывозили все, что могли, в Польшу. А руководители строили дома и продвигали «прихватизацию». Даже там, где могли, зарплату вовремя не платили. Ее начальнички и прохиндеи просто ложили под проценты в банк. А трудяги ждали. Беларусь снова обували в лапти. Историческую традицию переломил молодой историк и руководитель хозяйства, народный депутат стал народным Президентом. Евгений Пустовой:

Зачем все это я напоминаю? Во-первых, дата к тому обязывает. Во-вторых, чтобы не забывали, с чего мы стартовали. С челночных сумок. А сейчас с недовольным видом хозяев жизни вы рассекаете на кроссоверах и паркетниках. И те, кто разбогател материально, а не духовно, те, кто не дорос до понимания нации, те так и остались с мышлением челночников из 1990-х. Все можно купить, поэтому по себе и судят о руководстве страны. Это, мол, так весь мир живет. Во-первых, не весь. Большинство мира – не так. А те, кто так живут, у тех были колонии всю историческую дорогу. А у нас ничего не было.