Новости по тегу #Владимир Мулявин

Его называли «песняром» не по званию, а по призванию. Он начал карьеру в Сибири, но посвятил себя белорусской песне, которая в его исполнении точно и мелодично описывает красоту нашей земли и человечность нашего народа.
Память о Владимире Георгиевиче живет: в Минске установлен памятник артисту, действует национальный центр музыкального искусства его имени, а хиты «Песняров» по-прежнему звучат на концертных площадках.
Филармония приютила его на долгие 40 лет. Спустя годы – 2 мая 2005 года – в память о талантливом артисте в ее стенах был создан музей.
Легендарный ансамбль «Песняры» празднует 55-летие. Коллектив, основанный выдающимся Владимиром Мулявиным в конце 60-х, уже более полувека остается символом белорусской культуры.
Продолжается юбилейный фестиваль «Белорусская музыкальная осень». Если вы еще не успели там побывать, то еще есть возможность услышать любимых исполнителей и насладиться мелодиями. Среди важных мероприятий – творческий вечер Марины Мулявиной.
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