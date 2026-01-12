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Новости по тегу #Владимир Мулявин

85 лет со дня рождения человека-легенды! В Беларуси вспоминают творчество Владимира Мулявина
12 января 2026 18:25

85 лет со дня рождения человека-легенды! В Беларуси вспоминают творчество Владимира Мулявина

85 лет со дня рождения Владимира Мулявина исполняется 12 января
12 января 2026 07:58

85 лет со дня рождения Владимира Мулявина исполняется 12 января

Как Владимир Мулявин начинал музыкальную карьеру в Минске? Рассказали в музее песняра
16 января 2025 07:37

Как Владимир Мулявин начинал музыкальную карьеру в Минске? Рассказали в музее песняра

Вечные хиты прогремели во Дворце Республики! «Песняры» вернулись с юбилейным концертом
30 ноября 2024 18:03

Вечные хиты прогремели во Дворце Республики! «Песняры» вернулись с юбилейным концертом

В Белгосфилармонии состоится творческая встреча с дочерью Мулявина – что интересного ждёт зрителей?
19 октября 2024 13:07

В Белгосфилармонии состоится творческая встреча с дочерью Мулявина – что интересного ждёт зрителей?

12 января Владимиру Мулявину исполнилось бы 83 года – вспоминаем легенду белорусской музыки
12 января 2024 19:05

12 января Владимиру Мулявину исполнилось бы 83 года – вспоминаем легенду белорусской музыки

«Песняры» готовятся к большим гастролям. Узнали, какие сюрпризы будут для зрителей, и побывали в легендарной студии записи
09 февраля 2023 19:11

«Песняры» готовятся к большим гастролям. Узнали, какие сюрпризы будут для зрителей, и побывали в легендарной студии записи

Лучше, чем Beatles. В Белгосфилармонии прошёл вечер, посвящённый Владимиру Мулявину
12 января 2023 18:52

Лучше, чем Beatles. В Белгосфилармонии прошёл вечер, посвящённый Владимиру Мулявину

«Песняры» на СТВ: пообщались с артистами о новом звании
30 октября 2022 17:17

«Песняры» на СТВ: пообщались с артистами о новом звании

«Вырос я на «Песнярах». Вот что рассказал участник фестиваля культур в Гродно, который приехал из России
03 июня 2022 12:04

«Вырос я на «Песнярах». Вот что рассказал участник фестиваля культур в Гродно, который приехал из России

Одна из задумок – показать жителям Москвы творчество театра Янки Купалы. Что общего в культуре Беларуси и России?
02 апреля 2022 16:38

Одна из задумок – показать жителям Москвы творчество театра Янки Купалы. Что общего в культуре Беларуси и России?

«Хочется дышать, радоваться каждому дню». Белорусская певица Мишель о музыке, семье и увлечениях
30 марта 2022 19:37

«Хочется дышать, радоваться каждому дню». Белорусская певица Мишель о музыке, семье и увлечениях