«Пришлось получить дикий хейт». Когда Азарёнок впервые упомянул Путило?
Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Многие сейчас, наверное, будут ждать героических подробностей о том, как вы пережили нападение. Сразу говорю – всего этого не будет. Пока не будет. «Основа мудрости есть терпение», – это по Платону.
Вот из геройского будет разве что возвращение в прошлое, чтобы понять, как вы сегодня стали Азаренком. Можно вспоминать «Сагу о Форсайтах» или «Крестного отца», или вселенную Marvel. Но ведь нынешний протестный электорат не знает, что все это уже было. Четверть века назад ваш отец начал противостояние с Путило-старшим, чтобы сейчас сын Азаренка и сын Путило открыли свою новую эру.
Григорий Азаренок, СТВ:
Путило-старший был оппозиционером, но он был не ключевой фигурой. Когда мой отец вступил на эту борьбу, на этот путь, это был 1995 год. Фильм «Ненависть: Дети лжи». Президента только-только избрали. Правильно сказали: современные оппозиционеры вообще этого не знают. Это были многотысячные марши чернобыльские, Зенона Позняка, он стоял и орал: русские матери будут плакать, получая гробы из Чечни. Здесь были воинские формирования, совершались постоянно нападения, преступность делила участки. Вот в этом во всем отец мой вступил [в борьбу – прим.ред.] в 1995 году, когда Президент Лукашенко объявил новый курс, был референдум, и накануне референдума как раз таки показывали это кино. Да, обстановка была очень серьезная. Там были заказные убийства экономические, да, но и преступный мир тоже промышлял.
Марат Марков:
Пока «невероятные» прикрываются этими датами с 9 по 12 августа 2020 года, те, кто в теме, знают, что борьба началась гораздо раньше, давно. Лично вы когда начали упоминать Путило-младшего и получили его реакцию?
Григорий Азаренок:
Это был выход его фильма про нашего Президента, скомпонованный из старых.
Марат Марков:
Первый его фильм?
Григорий Азаренок:
Да. Скомпонованный из старых «Крестных батек», Хащеватских, вот этого всего. Ни одного нового факта, но для телеграмной аудитории он был в новинку. Это было перед парламентскими выборами, первый мобилизующий фактор. Они потом собрались на митинг обсудить фильм: там были и Тихановский, и Северинец, и новые блогеры. Тогда я написал несколько заметок, что я про все это думаю, а потом сделал несколько роликов на YouTube, раз уж аудиторию ютубовская. И тогда уже пришлось получить дикий хейт от его поклонников. Он тогда был, конечно, не такой, как сейчас, это несравнимо, накала такого не было. И от самого Путило. Он начал снимать истории. Бедной девушке, которая его картонный портрет сломала и унесла к себе домой, я сказал: «Надеюсь, вы будете жить с ним долго и счастливо». Эта девушка очень сильно обиделась, писала истории, он их выкладывал. У нее целая рубрика была, что такое Азаренок. Это как символ всего самого зашкварного. Это в Instagram было. Это все началось тогда.
Потом были парламентские выборы, я сделал несколько рубрик уже на телеканале по итогам этого всего. Ведь они тогда уже отрабатывали. Помните, Тихановский приходил: «Вы будете гореть в аду!» на участковых этих бедных комиссий наезжал, прямые стримы вел. Вот тогда рефлексировал и тогда впервые с этим столкнулся. Потом, через несколько месяцев, ситуация успокоилась, они стали готовиться к президентским выборам. Многие упустили, тогда у Путило в Telegram-канале появилось сообщение: «Ну что ж, сегодня мы не будем ничего комментировать. Мы будем готовиться к президентским, и у нас есть план».
Марат Марков:
Наверняка не помнят.
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