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«Пришлось получить дикий хейт». Когда Азарёнок впервые упомянул Путило?

08 июля 2021 23:37
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Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Многие сейчас, наверное, будут ждать героических подробностей о том, как вы пережили нападение. Сразу говорю – всего этого не будет. Пока не будет. «Основа мудрости есть терпение», – это по Платону.

Вот из геройского будет разве что возвращение в прошлое, чтобы понять, как вы сегодня стали Азаренком. Можно вспоминать «Сагу о Форсайтах» или «Крестного отца», или вселенную Marvel. Но ведь нынешний протестный электорат не знает, что все это уже было. Четверть века назад ваш отец начал противостояние с Путило-старшим, чтобы сейчас сын Азаренка и сын Путило открыли свою новую эру.

«Пришлось получить дикий хейт». Когда Азарёнок впервые упомянул Путило?-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Путило-старший был оппозиционером, но он был не ключевой фигурой. Когда мой отец вступил на эту борьбу, на этот путь, это был 1995 год. Фильм «Ненависть: Дети лжи». Президента только-только избрали. Правильно сказали: современные оппозиционеры вообще этого не знают. Это были многотысячные марши чернобыльские, Зенона Позняка, он стоял и орал: русские матери будут плакать, получая гробы из Чечни. Здесь были воинские формирования, совершались постоянно нападения, преступность делила участки. Вот в этом во всем отец мой вступил [в борьбу – прим.ред.] в 1995 году, когда Президент Лукашенко объявил новый курс, был референдум, и накануне референдума как раз таки показывали это кино. Да, обстановка была очень серьезная. Там были заказные убийства экономические, да, но и преступный мир тоже промышлял.

Марат Марков:
Пока «невероятные» прикрываются этими датами с 9 по 12 августа 2020 года, те, кто в теме, знают, что борьба началась гораздо раньше, давно. Лично вы когда начали упоминать Путило-младшего и получили его реакцию?

Григорий Азаренок:
Это был выход его фильма про нашего Президента, скомпонованный из старых.

Марат Марков:
Первый его фильм?

«Пришлось получить дикий хейт». Когда Азарёнок впервые упомянул Путило?-4

Григорий Азаренок:
Да. Скомпонованный из старых «Крестных батек», Хащеватских, вот этого всего. Ни одного нового факта, но для телеграмной аудитории он был в новинку. Это было перед парламентскими выборами, первый мобилизующий фактор. Они потом собрались на митинг обсудить фильм: там были и Тихановский, и Северинец, и новые блогеры. Тогда я написал несколько заметок, что я про все это думаю, а потом сделал несколько роликов на YouTube, раз уж аудиторию ютубовская. И тогда уже пришлось получить дикий хейт от его поклонников. Он тогда был, конечно, не такой, как сейчас, это несравнимо, накала такого не было. И от самого Путило. Он начал снимать истории. Бедной девушке, которая его картонный портрет сломала и унесла к себе домой, я сказал: «Надеюсь, вы будете жить с ним долго и счастливо». Эта девушка очень сильно обиделась, писала истории, он их выкладывал. У нее целая рубрика была, что такое Азаренок. Это как символ всего самого зашкварного. Это в Instagram было. Это все началось тогда. 

Потом были парламентские выборы, я сделал несколько рубрик уже на телеканале по итогам этого всего. Ведь они тогда уже отрабатывали. Помните, Тихановский приходил: «Вы будете гореть в аду!» на участковых этих бедных комиссий наезжал, прямые стримы вел. Вот тогда рефлексировал и тогда впервые с этим столкнулся. Потом, через несколько месяцев, ситуация успокоилась, они стали готовиться к президентским выборам. Многие упустили, тогда у Путило в Telegram-канале появилось сообщение: «Ну что ж, сегодня мы не будем ничего комментировать. Мы будем готовиться к президентским, и у нас есть план».

Марат Марков:
Наверняка не помнят.

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