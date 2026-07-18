Новости по тегу #Владимир Гостюхин

Главным событием вечера в Летнем амфитеатре станет первый конкурсный день Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск».
За плечами актера десятки легендарных ролей, от трагических до комедийных, но в каждой из них он оставался понятным, глубоким, близким миллионам.
Актер известен по фильмам «Хождение по мукам», «Дети капитана Гранта», «Знак беды», «Дальнобойщики».
Рок-оперу принимают в Беларуси со слезами на глазах, ведь она возвращает зрителя к теме Великой Отечественной войны. В основе сюжета – деятельность подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия».
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