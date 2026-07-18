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Новости по тегу #Владимир Гостюхин

Дни молодежи на «Славянском базаре в Витебске» – что в программе?
18 июля 2026 08:40

Дни молодежи на «Славянском базаре в Витебске» – что в программе?

Был электриком – стал народным артистом! Рассказываем о становлении Владимира Гостюхина
13 марта 2026 17:40

Был электриком – стал народным артистом! Рассказываем о становлении Владимира Гостюхина

В Минске прошел юбилейный вечер народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина
13 марта 2026 06:30

В Минске прошел юбилейный вечер народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина

Луганский театр имени Голубовича впервые представил рок-оперу «Распятая юность» в Минске
24 марта 2025 07:57

Луганский театр имени Голубовича впервые представил рок-оперу «Распятая юность» в Минске

«Они потеряли берега». Полина Реутова об уехавших из России артистах
20 января 2023 20:26

«Они потеряли берега». Полина Реутова об уехавших из России артистах

Азарёнок: «Все эти годы Горбачёв имел возможность жить и лицезреть то, что он сотворил. И мы не знаем – сознательно или нет»
31 августа 2022 16:49

Азарёнок: «Все эти годы Горбачёв имел возможность жить и лицезреть то, что он сотворил. И мы не знаем – сознательно или нет»

При Советах был в каждой республике, но сохранился только в Беларуси. О каком театре идёт речь?
28 марта 2022 19:16

При Советах был в каждой республике, но сохранился только в Беларуси. О каком театре идёт речь?

Гостюхин о Лукашенко: «Если человек делает дело, если оно получается, не надо уходить»
01 сентября 2021 20:49

Гостюхин о Лукашенко: «Если человек делает дело, если оно получается, не надо уходить»

Григорий Азарёнок: наши враги видят нас рабами. Неслучайно в их языке раб звучит как slave. Славянин
10 июля 2021 16:31

Григорий Азарёнок: наши враги видят нас рабами. Неслучайно в их языке раб звучит как slave. Славянин

​Владимир Путин наградил народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина орденом Дружбы
08 июня 2021 07:50

​Владимир Путин наградил народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина орденом Дружбы

28 апреля 2021 19:24

Григорий Азарёнок: посмотрите на эту книгу, она пронизана антисоветизмом и издана польским посольством

28 апреля 2021 17:38

Андрей Муковозчик: договариваться до «убить Президента» – это значит, как в народе говорят, края потерять