Григорий Азарёнок: «Я с огромным удовольствием могу снимать и про наше сельское хозяйство»

Григорий Азаренок, СТВ:

Я с огромным удовольствием могу снимать и про наше сельское хозяйство, и про наши силовые структуры. Недавно вышел фильм про СОБР. Мне так было приятно с этими ребятами общаться еще почему? Сейчас так много внимания, потому что мы на виду, а эти ребята в масках, со щитами, их имена не знают, но они каждый день действуют, работают, борются, побеждают. И такое к ним уважение огромное. Всегда было, но еще раз подчеркнулось. Я всегда найду себе применение. Это война вдолгую, это надо понимать. Потому что противник-то внешний, противник злой, очень циничный, подлый и, самое главное, не принимающий своих поражений, поэтому придется еще поработать, а дальше… Как кто-то говорил: на службу не напрашивайся, от службы не отказывайся. Куда родное государство пошлет, я согласен заниматься с огромным удовольствием.

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