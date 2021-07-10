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Опасная жара в Беларуси сохранится. Синоптики предупреждают о росте температуры

10 июля 2021 16:22
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Лето в самом разгаре. После небольшой паузы жара продолжает бить рекорды. Ну а чего ждать в Беларуси дальше? Сохранится ли опасная жара на предстоящей неделе? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Опасная жара в Беларуси сохранится. Синоптики предупреждают о росте температуры-1

Анна Самофалова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
Эта неделя больших изменений в погоду не принесет. Жаркую погоду со среднесуточной температурой воздуха на 6-10 градусов выше климатической нормы будут формировать очень теплые воздушные массы, распространяющиеся с южных широт. Температура воздуха в ночные часы составит +17 – +22 °C, днем ожидается +29 – +34 °C, местами воздух прогреется до +36 °C. В дневные часы в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В Париже +21°C, в Москве +29°C. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 июля

Опасная жара в Беларуси сохранится. Синоптики предупреждают о росте температуры-4

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Опасная жара в Беларуси сохранится. Синоптики предупреждают о росте температуры-7

Опасная жара в Беларуси сохранится. Синоптики предупреждают о росте температуры-9

Опасная жара в Беларуси сохранится. Синоптики предупреждают о росте температуры-11

Опасная жара в Беларуси сохранится. Синоптики предупреждают о росте температуры-13

Опасная жара в Беларуси сохранится. Синоптики предупреждают о росте температуры-15

Опасная жара в Беларуси сохранится. Синоптики предупреждают о росте температуры-17

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Анна Самофалова # Фотофакт

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