Опасная жара в Беларуси сохранится. Синоптики предупреждают о росте температуры

Лето в самом разгаре. После небольшой паузы жара продолжает бить рекорды. Ну а чего ждать в Беларуси дальше? Сохранится ли опасная жара на предстоящей неделе? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».
Лето в самом разгаре. После небольшой паузы жара продолжает бить рекорды. Ну а чего ждать в Беларуси дальше? Сохранится ли опасная жара на предстоящей неделе? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».
Анна Самофалова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
Эта неделя больших изменений в погоду не принесет. Жаркую погоду со среднесуточной температурой воздуха на 6-10 градусов выше климатической нормы будут формировать очень теплые воздушные массы, распространяющиеся с южных широт. Температура воздуха в ночные часы составит +17 – +22 °C, днем ожидается +29 – +34 °C, местами воздух прогреется до +36 °C. В дневные часы в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы.
В Париже +21°C, в Москве +29°C. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 июля
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.