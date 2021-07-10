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«Мне очень понравился город мастеров». Что говорят об Александрии самые маленькие гости

10 июля 2021 15:58
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Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. На берегу Днепра 10 июля тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мне очень понравился город мастеров». Что говорят об Александрии самые маленькие гости-1

«Привезли с собой традиционные сувениры». На фестивале в Александрии показали камчатский костюм из рыбьей чешуи

Традиции, которые берегли наши предки, блюда, которые подавались к столу сотни лет назад, и секреты древних ремесел. Праздник в Шкловском районе уже 12 лет подтверждает статус самого колоритного и самобытного летнего фестиваля.

На церемонии открытия пройдет показ новых коллекций одежды от белорусских производителей, состоятся авиашоу и концерт.

Гала-концерт, сувениры, конкурсы и викторины. Александрия вновь собирает друзей

Пока самой популярной площадкой среди гостей форума стал город мастеров, где более восьми сотен народных умельцев представляют свое творчество.

«Мне очень понравился город мастеров». Что говорят об Александрии самые маленькие гости-3

Юлия Мычка, корреспондент:
Александрия – это удивительный праздник, здесь каждый может найти что-то по душе. Люди уже попробовали много новых интересных блюд. Вот-вот начнется представление Купаловского театра, а для маленьких зрителей выступит кукольный театр.

«Мне очень понравился город мастеров». Что говорят об Александрии самые маленькие гости-5

Мы очень рады, что здесь и ухожено, и красиво, много палаток, много людей. Удивительно: жара под 40 градусов, а людей много.

«Мне очень понравился город мастеров». Что говорят об Александрии самые маленькие гости-7

Мне очень понравился город мастеров, и я очень ценю народное творчество, вышиванки. Очень интересуюсь славянами, как они жили, какие у них законы. Очень доволен праздником.

Подробности в видеоматериале.

# Фестиваль # Юлия Мычка

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