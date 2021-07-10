«Мне очень понравился город мастеров». Что говорят об Александрии самые маленькие гости

Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. На берегу Днепра 10 июля тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. На берегу Днепра 10 июля тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Привезли с собой традиционные сувениры». На фестивале в Александрии показали камчатский костюм из рыбьей чешуи
Традиции, которые берегли наши предки, блюда, которые подавались к столу сотни лет назад, и секреты древних ремесел. Праздник в Шкловском районе уже 12 лет подтверждает статус самого колоритного и самобытного летнего фестиваля.
На церемонии открытия пройдет показ новых коллекций одежды от белорусских производителей, состоятся авиашоу и концерт.
Гала-концерт, сувениры, конкурсы и викторины. Александрия вновь собирает друзей
Пока самой популярной площадкой среди гостей форума стал город мастеров, где более восьми сотен народных умельцев представляют свое творчество.
Юлия Мычка, корреспондент:
Александрия – это удивительный праздник, здесь каждый может найти что-то по душе. Люди уже попробовали много новых интересных блюд. Вот-вот начнется представление Купаловского театра, а для маленьких зрителей выступит кукольный театр.
Мы очень рады, что здесь и ухожено, и красиво, много палаток, много людей. Удивительно: жара под 40 градусов, а людей много.
Мне очень понравился город мастеров, и я очень ценю народное творчество, вышиванки. Очень интересуюсь славянами, как они жили, какие у них законы. Очень доволен праздником.
Подробности в видеоматериале.