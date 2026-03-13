За плечами актера десятки легендарных ролей, от трагических до комедийных, но в каждой из них он оставался понятным, глубоким, близким миллионам.
Кинофестиваль «Лістапад» приближается к завершению, но последний аккорд еще впереди.
Звезда народного артиста России на аллее стала уже 21-й по счету.
«Президент сказал, наш президент, что, а зачем нам такой мир, если в нем не будет России. Но на Россию надеются все нормальные люди планеты».
«Я видел каждый год эти праздники. И 1 Мая, которое сейчас пытаются заглушить, Праздник труда и нормальных людей, поскольку мы еще продолжаем плыть в чудовищном, неприемлемом для России русле капитализма».
«Наш Президент Владимир Владимирович Путин сказал на весь мир, абсолютно открыто, против чего сейчас борется Россия. Он сказал, Россия борется против мирового сатанизма. Это очень серьезная борьба».
« Но я думаю, что все равно перелом будет. Сейчас мы в Думе. Я пытаюсь провести поправку к закону о культуре, чудовищному закону от 1992-го года, который подписал Ельцин, так сказать. Ему мы обязаны этим безвременьем и вседозволенностью».
Президент Беларуси, он промыслительно данный Господом Богом Беларуси и России, так же как промыслительно дан Господом Богом и Президент Путин. И поэтому два Президента соединились в Союзное государство, они хотят представить новую модель нового государства – цивилизации просветленной, гармоничной.
В областном центре проходит заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.
Пока за окном кружатся листья, киношедевры способны вскружить голову даже самому искушенному зрителю. Международный кинофестиваль «Лістапад» официально стартовал в Минске.
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