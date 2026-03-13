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Новости по тегу #Николай Бурляев

Был электриком – стал народным артистом! Рассказываем о становлении Владимира Гостюхина
13 марта 2026 17:40

Был электриком – стал народным артистом! Рассказываем о становлении Владимира Гостюхина

Фильм о Никите Михалкове показали на фестивале «Лістапад»
06 ноября 2025 18:19

Фильм о Никите Михалкове показали на фестивале «Лістапад»

Юрий Антонов удостоен специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию»
10 июля 2025 13:52

Юрий Антонов удостоен специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию»

Бурляев: западный мир – трусы феноменальные
08 мая 2025 20:04

Бурляев: западный мир – трусы феноменальные

От СССР до наших дней. Николай Бурляев рассказал, как менялась атмосфера Дня Победы
08 мая 2025 19:59

От СССР до наших дней. Николай Бурляев рассказал, как менялась атмосфера Дня Победы

Бурляев об СВО: Россия борется не за новые территории, а против мирового сатанизма
08 мая 2025 19:27

Бурляев об СВО: Россия борется не за новые территории, а против мирового сатанизма

Бурляев: культура и рынок – понятия несовместимые, мы так будем упускать поколение за поколением
08 мая 2025 19:23

Бурляев: культура и рынок – понятия несовместимые, мы так будем упускать поколение за поколением

Бурляев о Лукашенко: он промыслительно данный Господом Богом Беларуси и России
31 января 2025 18:44

Бурляев о Лукашенко: он промыслительно данный Господом Богом Беларуси и России

Стратегии строительства Союзного государства обсуждают в Гродно
21 ноября 2024 07:02

Стратегии строительства Союзного государства обсуждают в Гродно

Фестиваль задаёт тренды киноиндустрии – «Лістапад» официально стартовал в Минске
01 ноября 2024 18:18

Фестиваль задаёт тренды киноиндустрии – «Лістапад» официально стартовал в Минске

66-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоялась в Минске
17 июня 2024 14:29

66-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоялась в Минске

В Свято-Елисаветинском монастыре состоялся диалог в рамках Постоянного комитета Союзного государства
09 февраля 2024 17:08

В Свято-Елисаветинском монастыре состоялся диалог в рамках Постоянного комитета Союзного государства