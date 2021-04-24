Тамара Гвердцители: сейчас всё политизируется. Но я надеюсь, что разум всегда должен быть впереди всего

Новости Беларуси. Народная артистка России и Грузии, одна из самых любимых певиц в нашей стране. В Минске 24 апреля – концерт Тамары Гвердцители и Президентского оркестра Республики Беларусь. Виктория Ходосок, корреспондент:

Конечно же, мы не упустили возможность пообщаться с самой артисткой. Напросились в гримерку Тамары Гвердцители. Не поверите – она согласилась поговорить за минут 15 до начала концерта! Хотя чему здесь удивляться? Профессионалам ничего не страшно. Виктория Ходосок:

В Минске вы не в первый раз, в Беларуси даже не первый раз. Концерт перенесли на целый год из-за пандемии. Насколько сильно ждали? Может, это даже плюс – больше времени было подготовиться?

Тамара Гвердцители, народная артистка России и Грузии:

Все человечество находится в таком одинаковом состоянии, конечно, это очень… Печальная участь постигла. Но я надеюсь, что уже само существование концерта и оркестра на сцене говорит о том, что мы уже потихонечку выходим из этого состояния и идем к солнцу, к лучу, к весне, к музыке. Виктория Ходосок:

Как сильно вы ждали этого концерта? Как готовились? Готовились очень серьезно, прямо на две страны, получается

Тамара Гвердцители:

Ой, готовились очень серьезно, прямо на две страны, получается. Здесь репетировал оркестр, а там… Мы волновались, потому что было немало переносов, и поэтому, конечно, мы сегодня волнуемся вдвойне. Во-первых, ответственность, во-вторых, не подвести публику и себя, потому что это очень важный концерт. Виктория Ходосок:

Нам ваш концертный директор сказал, что вам очень понравился наш оркестр, что прямо сумасшедший в хорошем смысле. Тамара Гвердцители:

Да, это точно. Уже подчеркивает высокий уровень и эмоциональность музыкантов и оркестра, и всего коллектива, во главе которого прекрасный дирижер.

Виктория Ходосок:

Вы в Беларусь к нам приедете еще раз на «Славянский базар», вы заявлены на торжественном открытии. Причем ваша фамилия первая в списке. Что будет зрителей там ждать? И ваши впечатления о «Славянском базаре», ведь не первый год приезжаете. 28-й раз. Это говорит о многом очень. «Славянский базар», Беларусь – это отдельная глава в моей, наверное, жизненной книге Тамара Гвердцители:

Ну, конечно, 28-й раз. Это говорит о многом очень. «Славянский базар», Беларусь – это отдельная глава в моей, наверное, жизненной книге, потому что просто так не бывает таких отношений. И 28-й раз – это не третий, даже не девятый. И я думаю, что мы всегда полны творчества, полны идти навстречу друг другу, хотим что-то осуществлять и понимаем, что если мы не сделаем, тогда кто же? Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо, и такое же прекрасное будет открытие, как всегда, прямо до слез. Публика у телевизоров, мы в Витебске, прямая трансляция – это, конечно, все очень волнительно. И дай бог, чтобы это все состоялось на такой же приподнятой ноте, как всегда. Разум всегда должен быть впереди всего. Эмоции только нужны на сцене, в музыке Виктория Ходосок:

Вы наверняка слышали, что вокруг «Базара» много шума. Но ведь «Базар» – это творчество, это культура. Артисты приезжают, чтобы посмотреть на своих зрителей, зрители покупают билеты, чтобы посмотреть на любимого исполнителя. При чем здесь политика вообще?