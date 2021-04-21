Григорий Азарёнок: «Народы не просили разрушать СССР. Это вопреки референдуму сделала продажная партноменклатура»
Новости Беларуси. Беларусь, Россия и Украина. Общие корни и единая судьба. 20 апреля белорусский лидер встречался с народным депутатом Рады Евгением Шевченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из немногих представителей власти южной соседки, кто открыто поддержал нашу страну в непростой период.
22 апреля Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Почему это важно и актуально не просто в стратегической перспективе, но и в исторических масштабах?
Рассуждает Григорий Азаренок. Программа «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, корреспондент:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».
Стало известно, что скончался последний защитник Брестской крепости Петр Котельников. В момент начала войны он был 12-летним воспитанником музыкантского взвода 44-го стрелкового полка. Он стал прообразом главного героя прекрасного белорусско-российского фильма о тех событиях.
«Дышать было очень трудно, плакали женщины, дети». Что Котельников рассказывал о событиях в Брестской крепости?
Григорий Азаренок:
Не зря Президент на митинге своих сторонников обратился именно к образу Брестской крепости.
Александр Лукашенко: «Белорусы, думайте своей головой, пока не поздно сегодня. Ибо завтра будут за нас думать другие»
Григорий Азаренок:
Мы не опозорили память своих предков. Потому что остались едины, как и они тогда. Ведь тогда никто не делил на белорусов, русских, украинцев, татар или евреев. Мы все сражались с общим врагом и его приспешниками.
Григорий Азаренок:
20 апреля Президент встретился с украинским депутатом. И несмотря на все подлости, гнусности и мерзости, которые пришлось нам вытерпеть от руководства наших соседей, он снова протянул руку дружбы. Он выразил готовность в любой ситуации помочь именно украинскому народу. Потому что это наши люди.
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Григорий Азаренок:
22 апреля Президент встречается с лидером России. И там живут наши люди. В Карелии и Ростове, Сочи и Воркуте, на Дальнем Востоке и в Москве – это наши люди.
Народы не просили разрушать СССР. Это вопреки референдуму сделала продажная партноменклатура. Она предала своих людей за нобелевские премии и рекламу пиццы. Произошло это кощунство на нашей, белорусской земле. И кому, как не лидеру Беларуси, исправить это?
Григорий Азаренок:
Ведь что нам делить? Белоруску Елену Глинскую – мать Ивана Грозного? Или белоруса Михаила Микешина – автора памятнику тысячелетия России? Или уроженца наших земель великого Достоевского?
Наши народы едины давно. У нас общая судьба, общие корни и общие враги. У этих врагов есть сообщники среди нас. Это бандеровцы, змагары и навальнята. Мы победим их. Мы побеждали их всегда.
Общественный деятель Пётр Шапко в интервью Григорию Азарёнку: «Без всякого сомнения, ситуацию удержал лидер страны»
Григорий Азаренок:
Единение можно начать с символического действа. Ведь если Навальному так плохо в российской колонии, мы можем приютить его в нашем пенитенциарном учреждении. Мы умеем быстро прекращать фейковые голодовки. А нашим змагарам, горе-банкирам и мятежникам пойдет на пользу чистый сибирский воздух.
Григорий Азаренок:
Изначально наши земли объединил Киев. Мы стали одним из мощнейших государств в мире. И когда погрязли в княжеской межусобице, то погибли под копытами татарской конницы. Возродила нашу державу Москва, но меченые предатели в Кремле разрушили государство. Теперь слово за Минском. Здесь возродится былое величие.