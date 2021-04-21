Григорий Азарёнок: «Народы не просили разрушать СССР. Это вопреки референдуму сделала продажная партноменклатура»

Новости Беларуси. Беларусь, Россия и Украина. Общие корни и единая судьба. 20 апреля белорусский лидер встречался с народным депутатом Рады Евгением Шевченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из немногих представителей власти южной соседки, кто открыто поддержал нашу страну в непростой период. 22 апреля Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Почему это важно и актуально не просто в стратегической перспективе, но и в исторических масштабах? Рассуждает Григорий Азаренок. Программа «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Стало известно, что скончался последний защитник Брестской крепости Петр Котельников. В момент начала войны он был 12-летним воспитанником музыкантского взвода 44-го стрелкового полка. Он стал прообразом главного героя прекрасного белорусско-российского фильма о тех событиях. «Дышать было очень трудно, плакали женщины, дети». Что Котельников рассказывал о событиях в Брестской крепости?

Григорий Азаренок:

22 апреля Президент встречается с лидером России. И там живут наши люди. В Карелии и Ростове, Сочи и Воркуте, на Дальнем Востоке и в Москве – это наши люди. Народы не просили разрушать СССР. Это вопреки референдуму сделала продажная партноменклатура. Она предала своих людей за нобелевские премии и рекламу пиццы. Произошло это кощунство на нашей, белорусской земле. И кому, как не лидеру Беларуси, исправить это?

Григорий Азаренок:

Ведь что нам делить? Белоруску Елену Глинскую – мать Ивана Грозного? Или белоруса Михаила Микешина – автора памятнику тысячелетия России? Или уроженца наших земель великого Достоевского? Наши народы едины давно. У нас общая судьба, общие корни и общие враги. У этих врагов есть сообщники среди нас. Это бандеровцы, змагары и навальнята. Мы победим их. Мы побеждали их всегда. Общественный деятель Пётр Шапко в интервью Григорию Азарёнку: «Без всякого сомнения, ситуацию удержал лидер страны»