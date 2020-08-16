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Александр Лукашенко: «Белорусы, думайте своей головой, пока не поздно сегодня. Ибо завтра будут за нас думать другие»

16 августа 2020 19:43
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Новости Беларуси. 16 августа Александр Лукашенко выступил в Минске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Белорусы, думайте своей головой, пока не поздно сегодня. Ибо завтра будут за нас думать другие»-1

Президент говорил эмоционально. Пытался достучаться до каждого. Обращался и к тем, кто сегодня на другой стороне улицы. Они тоже ведь белорусы. Призывал не думать минутой, принимать решения, вспоминая о прошлом и размышляя о будущем всей страны.  

Александр Лукашенко: «Белорусы, думайте своей головой, пока не поздно сегодня. Ибо завтра будут за нас думать другие»-4

Александр Лукашенко: «Белорусы, думайте своей головой, пока не поздно сегодня. Ибо завтра будут за нас думать другие»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Не позорьте страну – мирную, процветающую и спокойную, которой все в мире завидовали. У нас в силу этого нет друзей, у нас нет сторонников. Все хотят, чтобы мы стали на колени. Не станем.  

Но я реалист. Послушайте меня: спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди – «кукловоды». Они видят западные границы нашей Беларуси здесь, под Минском, как в 1939-м, а не под Брестом. Этому не бывать! Мы все станем Брестской крепостью! Страну не отдадим!  

Александр Лукашенко: «Белорусы, думайте своей головой, пока не поздно сегодня. Ибо завтра будут за нас думать другие»-9

Белорусы, думайте своей головой, пока не поздно сегодня. Ибо завтра будут за нас думать другие. Вот в чем ценность того, что вы приехали поддержать не только меня, но и защитить страну. Не жалейте этого времени, которое вы потратили, чтобы приехать сюда – в центр Минска.  

Дорогие друзья, ценность этого действа еще и в том (что меня вдохновляет), что этим вы показали, кто в доме хозяин. 

Александр Лукашенко: «Белорусы, думайте своей головой, пока не поздно сегодня. Ибо завтра будут за нас думать другие»-12

Защитить то, что создано. Не дать разрушить и растоптать. Сейчас это главная задача: несмотря ни на что выстоять.  

После разговора у людей остались смешанные чувства: боль за тех, кто сегодня не слышит голос разума, и радость от чувства поддержки, единения и понимания: вместе и не такое преодолеем.  

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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