Александр Лукашенко: «Белорусы, думайте своей головой, пока не поздно сегодня. Ибо завтра будут за нас думать другие»

Новости Беларуси. 16 августа Александр Лукашенко выступил в Минске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент говорил эмоционально. Пытался достучаться до каждого. Обращался и к тем, кто сегодня на другой стороне улицы. Они тоже ведь белорусы. Призывал не думать минутой, принимать решения, вспоминая о прошлом и размышляя о будущем всей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не позорьте страну – мирную, процветающую и спокойную, которой все в мире завидовали. У нас в силу этого нет друзей, у нас нет сторонников. Все хотят, чтобы мы стали на колени. Не станем.

Но я реалист. Послушайте меня: спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди – «кукловоды». Они видят западные границы нашей Беларуси здесь, под Минском, как в 1939-м, а не под Брестом. Этому не бывать! Мы все станем Брестской крепостью! Страну не отдадим!