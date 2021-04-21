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Можно приносить таблетки, капсулы и свечи. В минских поликлиниках устанавливают контейнеры для просроченных лекарств

21 апреля 2021 18:28
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Новости Беларуси. Специальные контейнеры для сбора просроченных лекарств установили в 16 поликлиниках Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Можно приносить таблетки, капсулы и свечи. В минских поликлиниках устанавливают контейнеры для просроченных лекарств-1

Раньше сдать в утиль таблетки можно было только в единичных местах, теперь емкости для сбора просрочки есть в разных районах города. Под контейнеры в медучреждениях выделили специальные места. Руководители поликлиник уже заключили договоры на обслуживание.

Можно приносить таблетки, капсулы и свечи. В минских поликлиниках устанавливают контейнеры для просроченных лекарств-4

За сбор, удаление и обезвреживание просроченных медикаментов будет отвечать специально выбранная компания. Так в 3-й поликлинике посетители ящик уже опробовали и заполнили лекарствами на треть.

Можно приносить таблетки, капсулы и свечи. В минских поликлиниках устанавливают контейнеры для просроченных лекарств-7

Александр Михолап, заместитель главного врача 3-й центральной районной клинической поликлиники Октябрьского района:
Можно приносить таблетированные лекарства просроченные, в капсулах и свечи. Специально для этих целей установлен контейнер, который потом вывозит обслуживающая организация с дальнейшей утилизацией лекарственных средств.

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# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Фотофакт

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