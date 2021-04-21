Можно приносить таблетки, капсулы и свечи. В минских поликлиниках устанавливают контейнеры для просроченных лекарств

Новости Беларуси. Специальные контейнеры для сбора просроченных лекарств установили в 16 поликлиниках Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Раньше сдать в утиль таблетки можно было только в единичных местах, теперь емкости для сбора просрочки есть в разных районах города. Под контейнеры в медучреждениях выделили специальные места. Руководители поликлиник уже заключили договоры на обслуживание.