Общественный деятель Пётр Шапко в интервью Григорию Азарёнку: «Без всякого сомнения, ситуацию удержал лидер страны»

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» политический общественный деятель Петр Шапко.

Григорий Азаренок:

Вчера Президент встречался с украинским депутатом. Несмотря на все гадости, которые руководство Украины вылило на нас, наш народ, на нашу страну... Вот последнее заявление Зеленского можно вспомнить: «Беларусь заслуживает иного настоящего». Наверное, такого, как у них: чтобы детей убивали, чтобы экономика падала и так далее. Тем не менее Президент подчеркнул: украинские люди – это наши люди, это наш народ, и в случае чего мы готовы помочь. Когда политические амбиции возвышаются над человеческой личностью – это впадание в животное состояние. Мы не должны этого допускать

Петр Шапко, политический общественный деятель:

Мне однозначно это близко. Я и считаю, и раньше считал, что мы единый народ. То, как поступает Президент, в данном случае, как вы упомянули, это абсолютно свойственно нашей культуре – оставаться человеком. Это вопрос человечности. Когда политические амбиции и политические эмоции возвышаются над человеческой личностью, давят ее и душат – это уже как раз впадание в животное состояние. Мы не должны этого допускать внутри себя и в нашем обществе в целом. Григорий Азаренок:

По социологическим опросам и наше население, и население России, и Украины – мы все друг к другу стремимся, к нормальному, равноправному, достойному объединению. Но есть в каждой стране такие страты общества – их можно условно назвать змагары, бандеровцы и либералы в России. У них такая общность есть, у врагов наших государств? «Зло всегда более жестко коммуникативно между собой» Петр Шапко:

Ну, несомненно. Один из членов нашего общественного объединения когда-то сказал такую вещь (он сам врач): зло более организовано, чем добро. Потому что добро как бы не чувствует необходимости в том, чтобы кучковаться, собираться в какие-то сообщества – не с чем бороться. А зло всегда более жестко коммуникативно между собой, более агрессивно по отношению к окружающему миру, к окружающей среде. И поэтому понятно, что такие люди, преследующие общие цели и общие интересы и зарабатывающие, берущие свои доходы из одной кормушки, – они, само собой, очень близки между собой и очень быстро собираются в такой единый фронт, и атакуют в нужном для них направлении. Поэтому абсолютно естественные процессы, ничего здесь нового и в историческом, и в политическом плане не произошло.

Григорий Азаренок:

На прошлой неделе мы узнали шокирующую новость, что Запад планировал физическое устранение нашего лидера и членов его семьи. Конечно, это стало инфоповодом номер один, все это обсуждают – люди не ожидали. Но стоило ли удивляться? «Ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо предполагать, что попытки будут продолжаться» Петр Шапко:

Западные страны, если даже заглянем в историю, никогда не гнушались никаких средств для достижения своих целей. Цель оправдывает средства – известный лозунг, который в том числе применялся неоднократно на нашей территории. Поэтому все возможные средства могут быть применены для того, чтобы остановить неугодные им процессы. Это однозначно. Что касается непосредственно этого случая, то, знаете, во время Второй мировой войны, Великой Отечественной Вермахт применял интересную практику, интересный прием. Он подготавливал для выполнения какой-то конкретной задачи не одну и не две группы, а минимум три группы. И первую, и вторую группу разведчиков, диверсантов, в принципе, часто отправляли на убой, а уже непосредственно третья группа выполняла конкретное задание. То есть две первых отвлекали на себя все силы, а третья приходила и выполняла задание. Поэтому я бы рассматривал с точки зрения безопасности государства, с точки зрения взгляда наших спецслужб на эту ситуацию, я бы рассматривал вот этот опыт как вполне возможно применимый на сегодняшний день. Поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо предполагать, что попытки будут продолжаться.

Григорий Азаренок:

Да, видимых признаков у нас уже какой-то смуты нет, на улицы никто не выходит. И слава богу. Уже перестали абсолютно верить этим лживым Telegram-каналам и прочее. Но тем не менее всегда приходит такой образ. Вот против нас работали, понятно, спецслужбы европейские, западные, мы им надавали по щам, что называется. И что они, утрутся и такие обиженные уйдут и скажут: «Ну ладно, мы проиграли?» Но это не в стиле Запада. Против нас работала сеть не только извне, но и изнутри, включая различного рода информационные порталы Петр Шапко:

Во-первых, против нас работала сеть не только извне, но и изнутри – об этом не надо забывать. Включая и различного рода информационные порталы. А во-вторых, знаете, как вот в голливудских фильмах: первое правило бизнеса – это отстаивать свои капиталовложения. То есть денег вложено много. Григорий Азаренок:

Результат нулевой пока что. «Я не знаю, на основании чего наше общество вдруг поверило, что сейчас что-то изменилось» Петр Шапко:

Да, результатов нет, но капиталовложение уже присутствует, поэтому защищать инвестиции они будут. Вот это противостояние никогда не заканчивалось. Тут либо ты побежден, либо ты победитель. Столетиями это одна и та же история. Я не знаю, на основании чего наше общество вдруг поверило, что сейчас что-то изменилось, что другое время, уже никогда не будет того, что было. Человек не изменился. Его алчность, стремление к наживе, стремление к власти, к мировому господству в том числе не меняются столетиями и тысячелетиями. Григорий Азаренок:

Петр, я сейчас зачитаю одну новость. Вот у нас открывается православная выставка-ярмарка, а что происходит там? В Калифорнии в каком-то ночном клубе провели толерантное шоу. Существо среднего пола, так называемый дрэг-квин – я не знаю, что это такое, – вывело на сцену двух маленьких девочек, которым на вид было лет 9-12. Зрители стали совать им в руки деньги, а дрэг-квин этот самый показал девочкам, как нужно позировать и ходить, виляя бедрами. После того как девочки выполняли задания, их осыпали купюрами, которые те бросались собирать. Все под рукоплескания бешеной толпы. Как вам такое? «Процессы, которые сейчас происходят на Западе последние десятилетия, я называю антикультурой»

Петр Шапко:

Процессы, которые сейчас происходят на Западе последние десятилетия, я называю антикультурой. На самом деле эти процессы направлены на сокращение населения земного шара. Для того чтобы этого достичь, необходимо в первую очередь разрушить традиционную культуру – ту, которая сложилась за многие тысячелетия на земном шаре, в принципе, во всех странах. Эти процессы направлены на разрушение этой самой традиционной культуры. Вместо ценностей, которые составляют ядро культуры любого народа, то есть понятие о добре и зле, о том, что правильно и неправильно, хорошо и плохо, даются противоположности, то есть антиценности. Отношение, которое при этом проглядывается через все эти методики, отношение все-таки к нам у этих людей, которые двигают все эти процессы, оно как к скоту. То есть нас действительно эти люди воспринимают как животных и не более того. Просто расходный материал. Григорий Азаренок:

Что мы знаем о западных лидерах? Они уходят в отставку, и их через три дня уже забывают, как их звали. То есть это какие-то пустышки, голограммы. А здесь мощный, настоящий, живой человек, который и с оружием даже в руках стал защищать свое государство, свой народ. Это в понятиях традиционной культуры? «Александр Григорьевич Лукашенко – это та личность, которая не дала стране свалиться»