Об экстремизме, массовых мероприятиях и недопущении реабилитации нацизма. Какие резонансные законопроекты одобрили в Беларуси?

Новости Беларуси. Сразу несколько резонансных законопроектов одобрили 21 апреля сенаторы. Речь идет о новшествах в законы об экстремизме, о массовых мероприятиях, а также законопроекте о недопущении реабилитации нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необходимость пересмотреть документы продиктована временем. Итак, что собой представляют изменения и насколько они актуальны сегодня? Разбиралась Юлия Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

На повестке дня пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси ряд вопросов, которые продиктованы временем. Один из самых актуальных – закон о недопущении проявления нацизма. Говорить об этом в XXI веке, мягко говоря, непривычно. Но необходимо.

2020 год собрал 88 случаев пропаганды нацизма, и это почти в 14 раз больше по сравнению с прошлыми годами. Тенденция пугает и тем, что в это втягивают молодежь.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Ведь задача стоит не только в том, чтобы юридически закрепить эти факты, не только в том, чтобы на международном уровне признать факт геноцида. Очень важно, чтобы мы комплексно подошли на государственном уровне и приняли меры к тому, чтобы молодое поколение с молоком матери впитывало, что такое геноцид, что такое нацизм, какие страшные проявления. Потому что как только мы забудем, все это повторится вновь. Мы видим на примере других стран. Все мы, не только правоохранительные органы, вся общественность должна понимать опасность этого явления. И принятие подобного рода законов – это вызов времени, вызов тем негативным проявлениям, которые сегодня происходят в нашей стране, вызов нашему обществу, нашей государственности и нашей территориальной целостности.

Новый законопроект разработан с учетом мировой практики и опыта соседних стран и позволит пресечь любые попытки грязной пропаганды. Во-первых, будет расширено понятие нацизма как такового. А наказания за подобную деятельность теперь понесут не только прямые преступники, но и их пособники. Подготовить правовое поле к симметричной реакции на любые вызовы в том числе требование Президента.

Вполне своевременным является принятие поправок в законы по противодействию экстремизму. Главный принцип – работать на опережение. Первостепенно – выявлять, использовать профилактические меры и только потом вводить наказания. Кстати, ответственность теперь понесут не только организаторы и руководители экстремистских формирований, но и активные участники – те, кто занимается обучением и вербовкой. Также будет создан реестр лиц, вовлеченных в экстремизм, в отношении которых принят перечень ограничений. Иван Кубраков: изменения в закон о государственной защите продиктованы временем

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

В октябре прошедшего года на заседании секции Форума регионов Беларуси и России Постоянная комиссия Совета Республики по международным делам и национальной безопасности инициировала заседание на тему активизации совместных действий Беларуси и России по противодействию экстремизма на международных площадках. То есть мы видели, что сейчас происходит в мире, эта тематика активно обсуждается в Организации Объединенных Наций, ежегодно принимается отдельная резолюция по ней. Поэтому она крайне сейчас актуальна для Республики Беларусь. И этот новый закон, мы уверены, позволит нам решить ряд проблем.