«Дышать было очень трудно, плакали женщины, дети». Что Котельников рассказывал о событиях в Брестской крепости?

Новости Беларуси. Трагическая новость 20 апреля пришла из Москвы. На 92-м году жизни скончался Петр Котельников, последний свидетель и участник одного из самых трагических событий в истории нашей страны – начала Великой Отечественной войны. Ее ветеран встретил 12-летним мальчиком, воспитанником музыкантского взвода в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О судьбе защитника легендарной цитадели следующий материал.

– Веселые.

– Довольные.

– У кого-то из нас был фонарик.

– Фонарик, да-да-да.

– Светили себе дорогу.

– Володя Измайлов и Петя Котельников как раз…

– И ты. Умер последний защитник Брестской крепости. История мальчика, детство которого прошло на войне

Таким остался довоенный июнь 1941 года в воспоминаниях бывших участников музыкантского взвода. Его воспитанником был и 12-летний Петя Котельников. В Брестскую крепость его направили из детского дома.

Мальчишки выходили, другие с удочками какими-то самодельными, рыбу ловят. С этой стороны мы, с той стороны находятся немцы.

Под кровом тогда еще мирной Цитадели юные музыканты готовились к своему первому концерту – репетировали марши. Выступить вместе детям бессмертного гарнизона так и не пришлось.

Петр Котельников:

Первоначально слышен был гул самолетов, после этого гула начали взрываться снаряды. В одном месте один взрыв, другой взрыв. И потом все чаще и чаще. Пробит был потолок, отвалилась часть стены, среди музыкантов появились и убитые, и раненые. И, конечно, здесь мы поняли, что это война.

И ее участниками одномоментно стали все обитатели Брестской крепости. Дети помогали защищать свой форт. Петр Котельников стал одним из тех, кто держал и выдержал самые первые удары Великой Отечественной.

Кругом все грохотало, все стреляло, кругом пожар, наша казарма загорелась. Я получил при этом контузию, у меня кружилась голова. Но какую мог я помощь оказать – я подавал патроны. По осажденной крепости, не прекращаясь, шел обстрел, не хватало еды, медикаментов. Как по злой иронии, Цитадель, буквально окруженная со всех сторон водой, умирала и сходила с ума от жажды. Петр Котельников:

То и дело пускали осветительные ракеты, и стоило быть замеченным – они тут же открывали огонь на поражение. И вот только в темное время мы ползком, где короткими перебежками добирались туда, до Западного Буга. Там самое удобное место. Было и ближе всего, и более безопасно набрать воды во флягу, в котелок, другие – в каску. И старались бесшумно вернуться назад. А стояла сильная жара, температура где-то, наверное, достигала 30 градусов. Ожидали дождь, но его не было. И вот воздух, перемешанный с гарью, пылью, – дышать было очень трудно. Плакали женщины, дети. Хотелось пить, а воды не было. И когда уже было безвыходное положение, когда уже не было и перевязочных материалов, и продуктов питания, и люди уже обессиленные и от жажды, и от голода, вынуждены были принять решение прорываться из крепости.

Прорывались вплавь, но укрыться от немецких солдат удалось лишь на одну ночь. Так мальчик оказался в плену. Те самые мундиры, которыми так гордились дети 44-го стрелкового полка, сыграли злую шутку.

Мальчишек нашего возраста, вероятно, отпустили бы, как отпускали плененных в крепости женщин, но мы были в форме. Лагерь представлял собой участок в поле на окраине города, огороженный высоким забором из колючей проволоки. Через 100-200 метров стояли вышки с пулеметами. По тем, кто подходил к проволоке или пытался сделать подкоп, охранники открывали огонь без предупреждения. Военнопленные сюда прибывали тысячами, и их продолжали вести колонну за колонной. Прошел слух, что старших детей будут увозить в Германию, а остальным улучшат питание, чтобы брать кровь. Мы решили: пора уходить.

Побег оказался неудачным. После были еще тюрьмы, лагеря, истязания и снова попытки побега. Уже потом все эти воспоминания легендарного защитника станут основой книги «Брестская крепость», а историю мальчика, которому война помешала стать музыкантом, покажут на большом экране.

Никто не ждал, что так сразу. Просто и страшно. Свою дальнейшую жизнь Петр Котельников связал с военным делом. И каждый год посещал место, где началась Великая Отечественная – для целой страны и для маленького Пети. Он был свидетелем и участником самых первых минут войны. 20 апреля не стало последнего защитника Брестской крепости.