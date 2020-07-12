Частичка того теста, которое делала ещё бабуля. Семья из Полесья рассказывает о необычной традиции

Новости Беларуси. Те, у кого венок поплыл и все предсказания сбылись, в Александрии по традиции выясняли, кто же станет «Властелином села», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Семья Шипковых приехала на конкурс с Полесья. Правда, в усеченном составе – двоих из деток пришлось оставить дома, старшие и самый младший – с родителями. Охотно делятся семейными традициями.