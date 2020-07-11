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«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии

11 июля 2020 17:31
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Новости Беларуси. Александрия собирает друзей уже в 11-й раз. В Шкловском районе продолжается – без преувеличения – самый самобытный фестиваль лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии-1

Отметить Купалье на берегу Днепра 11 июля собрались тысячи гостей. Программа форума еще ни разу не повторилась, а в этом году организаторы превзошли все ожидания. Допозна продолжат работу тематические подворья и фудкорты, древние ремесла помогут вспомнить народные мастера – в Александрию приехали более 700 умельцев, в том числе из России и Украины.

«Друзья, приходите на фестиваль, будет здорово!» Что говорят ремесленники, которые приехали в Александрию

Запомнится Купалье 2020-го также уникальными коллективами и любимыми артистами, зрелищным авиашоу, поединками за звание лучших сельских жителей и большим праздником народных костюмов.

«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии-3

На протяжении всего дня в Александрии работала наша корреспондент Ирина Недобоева. Подробности в видеоматериале.

«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии-5

Ирина Недобоева, корреспондент:
Праздник в Александрии в самом разгаре. Здесь собрались лучшие мастера из всех уголков Беларуси и не только. Всемирная пандемия не помешала нашим соседям принять участие в таком масштабном и ярком событии. Добрый день! Откуда вы и каким искусством занимаетесь?

«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии-7

Ирина Забавская, ремесленник:
Осиповичский район, Вязьевский сельский дом культуры. Каждый мастер, приезжая в Александрию, старается привезти только самое лучшее, на что способны его золотые ручки. Сегодня я здесь, потому что мне тоже есть, чем гордиться. Я мастер ручной вышивки по льну. Это мастерство, которым владели в совершенстве наши предки, а сейчас владеют только единицы.

Сегодня, кроме того, я участвую в конкурсе костюмов. Потому что мой костюм полностью не только вышит, но и сшит вручную. Пояс соткан руками, кружева связаны крючком. Полностью весь костюм сделан руками – я надеюсь на победу.

«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии-9

Любовь Белькевич, ремесленник:
Это вертикальный станок аж X века, представляете? Я на нем работаю, я его освоила. Труд ремесленника – очень тяжелый труд, я считаю, что нужно уважать и ценить это.

А сегодня я хочу всех белорусов поздравить с таким праздником – с праздником Купалья. Пожелать всем здоровья и счастья.

«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии-11

Впервые для гостей праздника организовали кемпинг. Он находится совсем близко к главной площадке, а потому жителям этого импровизированного городка очень удобно добираться, что называется, с корабля на бал.

«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии-13

Здесь можно остановиться на отдых не только в палатках, но и в домиках на колесах.

«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии-15

Виталий Казимировский, казак Минского областного казачьего округа:
Все здорово. Вроде все организовано нормально: есть, как говорится, где чего взять и что сделать. В палатках живем, мы с собой все взяли – дрова, все. Сами готовим, сами кушаем, так что все хорошо.

«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии-17

Судя по улыбкам на лицах гостей, праздник удался. Здесь каждый может найти себе развлечение и занятие по интересам. Малышей не оторвать от клоунов, аттракционов. Взрослые с аппетитом дегустируют блюда национальной кухни.

«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии-19

Александрия – я на этот праздник приехал второй раз. Подков продается просто огромное количество. Молодоженам, всем людям, которые желают счастья и удачи.

«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии-21

Это, я вам скажу, как «Славянский базар». Это уже привычка, без него никак, никуда. Каждый год сюда стараться будем ездить, очень классно!

«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии-23

Я езжу каждый год уже, наверное, лет шесть-семь, вообще не пропуская ни одного праздника. Мне нравится мероприятие. Особенно сегодня погода порадовала!

«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии-25

Ну, что тут сказать, умеют белорусы отдыхать с пользой. А отдохнув можно и подкрепиться.

«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии-27

Благо выбор, глаза разбегаются – ряды фудкорта кажутся бесконечными. Давайте послушаем, чем угощают сегодня гостей Купалья.

«Хотим, чтобы вы все к нам пришли и попробовали поросёночка». Чем кормят на Купалье в Александрии?

В 21:30 начнется гала-концерт. На сцену выйдут артисты из Беларуси, России и Украины. До последнего сохранялась интрига, появится ли любимец дам Стас Михайлов. И вуаля, артист сегодня все же выйдет на сцену.

«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии-29

Кульминацией Купальской ночи станет большой костер и праздничный салют. Дамы неслучайно весь день плели венки. Каждая желающая сможет спустить их на воду, как дань старинной белорусской традиции.

# Фестиваль # Ирина Недобоева

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