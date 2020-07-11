«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии

Новости Беларуси. Александрия собирает друзей уже в 11-й раз. В Шкловском районе продолжается – без преувеличения – самый самобытный фестиваль лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметить Купалье на берегу Днепра 11 июля собрались тысячи гостей. Программа форума еще ни разу не повторилась, а в этом году организаторы превзошли все ожидания. Допозна продолжат работу тематические подворья и фудкорты, древние ремесла помогут вспомнить народные мастера – в Александрию приехали более 700 умельцев, в том числе из России и Украины. «Друзья, приходите на фестиваль, будет здорово!» Что говорят ремесленники, которые приехали в Александрию Запомнится Купалье 2020-го также уникальными коллективами и любимыми артистами, зрелищным авиашоу, поединками за звание лучших сельских жителей и большим праздником народных костюмов.

На протяжении всего дня в Александрии работала наша корреспондент Ирина Недобоева. Подробности в видеоматериале.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Праздник в Александрии в самом разгаре. Здесь собрались лучшие мастера из всех уголков Беларуси и не только. Всемирная пандемия не помешала нашим соседям принять участие в таком масштабном и ярком событии. Добрый день! Откуда вы и каким искусством занимаетесь?

Ирина Забавская, ремесленник:

Осиповичский район, Вязьевский сельский дом культуры. Каждый мастер, приезжая в Александрию, старается привезти только самое лучшее, на что способны его золотые ручки. Сегодня я здесь, потому что мне тоже есть, чем гордиться. Я мастер ручной вышивки по льну. Это мастерство, которым владели в совершенстве наши предки, а сейчас владеют только единицы. Сегодня, кроме того, я участвую в конкурсе костюмов. Потому что мой костюм полностью не только вышит, но и сшит вручную. Пояс соткан руками, кружева связаны крючком. Полностью весь костюм сделан руками – я надеюсь на победу.

Любовь Белькевич, ремесленник:

Это вертикальный станок аж X века, представляете? Я на нем работаю, я его освоила. Труд ремесленника – очень тяжелый труд, я считаю, что нужно уважать и ценить это. А сегодня я хочу всех белорусов поздравить с таким праздником – с праздником Купалья. Пожелать всем здоровья и счастья.

Впервые для гостей праздника организовали кемпинг. Он находится совсем близко к главной площадке, а потому жителям этого импровизированного городка очень удобно добираться, что называется, с корабля на бал.

Здесь можно остановиться на отдых не только в палатках, но и в домиках на колесах.

Виталий Казимировский, казак Минского областного казачьего округа:

Все здорово. Вроде все организовано нормально: есть, как говорится, где чего взять и что сделать. В палатках живем, мы с собой все взяли – дрова, все. Сами готовим, сами кушаем, так что все хорошо.

Судя по улыбкам на лицах гостей, праздник удался. Здесь каждый может найти себе развлечение и занятие по интересам. Малышей не оторвать от клоунов, аттракционов. Взрослые с аппетитом дегустируют блюда национальной кухни.

Александрия – я на этот праздник приехал второй раз. Подков продается просто огромное количество. Молодоженам, всем людям, которые желают счастья и удачи.

Это, я вам скажу, как «Славянский базар». Это уже привычка, без него никак, никуда. Каждый год сюда стараться будем ездить, очень классно!

Я езжу каждый год уже, наверное, лет шесть-семь, вообще не пропуская ни одного праздника. Мне нравится мероприятие. Особенно сегодня погода порадовала!

Ну, что тут сказать, умеют белорусы отдыхать с пользой. А отдохнув можно и подкрепиться.

Благо выбор, глаза разбегаются – ряды фудкорта кажутся бесконечными. Давайте послушаем, чем угощают сегодня гостей Купалья. «Хотим, чтобы вы все к нам пришли и попробовали поросёночка». Чем кормят на Купалье в Александрии? В 21:30 начнется гала-концерт. На сцену выйдут артисты из Беларуси, России и Украины. До последнего сохранялась интрига, появится ли любимец дам Стас Михайлов. И вуаля, артист сегодня все же выйдет на сцену.