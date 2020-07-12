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Ирина Билык в Александрии: «Давайте встречаться. Именно Беларусь нас объединяет»

12 июля 2020 18:31
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Новости Беларуси.  Вечером 11 июля на сцену в Александрии поднимались и белорусы, и русские, и украинцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Билык в Александрии: «Давайте встречаться. Именно Беларусь нас объединяет»-1

Ирина Билык в Александрии: «Давайте встречаться. Именно Беларусь нас объединяет»-3

По количеству звезд эстрады можно было решить, что это как минимум репетиция «Славянского базара».

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Тем более, что многих артистов мы увидим и в Витебске.

Ирина Билык в Александрии: «Давайте встречаться. Именно Беларусь нас объединяет»-6

Например, Ирину Билык. За время карантина украинская певица так соскучилась по концертам, что Александрия и встреча с белорусским зрителем стали глотком воздуха.

Ирина Билык в Александрии: «Давайте встречаться. Именно Беларусь нас объединяет»-9

Ирина Билык, народная артистка Украины:
Со «Славянского базара», Александрии я даже забыла о том, что есть этот карантин, был он. Потому что я знаю, что я увижу здесь Александра Солодуху, моего друга Колечку Гнатюка, «Сяброў», Ядвигочку Поплавскую, Настеньку Тиханович. Я всем-всем вам передаю огромный привет от украинских исполнителей, всех, кого вы любите. И, конечно же, давайте встречаться. Именно Беларусь нас объединяет.

Ирина Билык в Александрии: «Давайте встречаться. Именно Беларусь нас объединяет»-12

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# Фестиваль # Культура # Ирина Билык # Фотофакт

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