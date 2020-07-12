Ирина Билык в Александрии: «Давайте встречаться. Именно Беларусь нас объединяет»

Новости Беларуси. Вечером 11 июля на сцену в Александрии поднимались и белорусы, и русские, и украинцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По количеству звезд эстрады можно было решить, что это как минимум репетиция «Славянского базара».

«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?

Тем более, что многих артистов мы увидим и в Витебске.