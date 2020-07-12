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Как гадают на венках в купальскую ночь

12 июля 2020 20:01
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Новости Беларуси. Обычно Александрия собирает друзей на Купалье по календарю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как гадают на венках в купальскую ночь-1

Но те, кто сюда приезжают, говорят, что дело не в датах, а в атмосфере.

Частичка того теста, которое делала ещё бабуля. Семья из Полесья рассказывает о необычной традиции

Она-то и создает то самое волшебное чувство принадлежности, связи с корнями и желание верить в чудесную папараць-кветку. И куда же здесь без главного атрибута?

Как гадают на венках в купальскую ночь-4

Главное, в душе у нас Купалье.

Как гадают на венках в купальскую ночь-7

Когда венок пустили в воду, и он поплыл очень стремительно, по всем преданиям девушка выходила очень быстро замуж.

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Если венок долгое время просто лежал на воде никак или просто покручивался, значит, в этом году девушке ну никак не сулило выйти замуж.

# Традиции Беларуси # Культура # Алена Сырова # Фотофакт

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