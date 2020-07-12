Как гадают на венках в купальскую ночь

Новости Беларуси. Обычно Александрия собирает друзей на Купалье по календарю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Обычно Александрия собирает друзей на Купалье по календарю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но те, кто сюда приезжают, говорят, что дело не в датах, а в атмосфере.
Частичка того теста, которое делала ещё бабуля. Семья из Полесья рассказывает о необычной традиции
Она-то и создает то самое волшебное чувство принадлежности, связи с корнями и желание верить в чудесную папараць-кветку. И куда же здесь без главного атрибута?
Главное, в душе у нас Купалье.
Когда венок пустили в воду, и он поплыл очень стремительно, по всем преданиям девушка выходила очень быстро замуж.
Если венок долгое время просто лежал на воде никак или просто покручивался, значит, в этом году девушке ну никак не сулило выйти замуж.