Как гадают на венках в купальскую ночь

Новости Беларуси. Обычно Александрия собирает друзей на Купалье по календарю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но те, кто сюда приезжают, говорят, что дело не в датах, а в атмосфере.

Она-то и создает то самое волшебное чувство принадлежности, связи с корнями и желание верить в чудесную папараць-кветку. И куда же здесь без главного атрибута?