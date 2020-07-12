Александр Лукашенко: уже не одно поколение белорусов растёт в благополучной, чистой, мирной и красивой стране

Новости Беларуси. Белорусский народ пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 июля на празднике «Александрия собирает друзей», сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Недаром говорят, что рай для каждого человека там, где находится его сердце. Не только мое, но и сердца всех собравшихся здесь. Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и сильному народу. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который отлично знает цену словам и делам. Который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее.

Президент отметил, что 2020 год завершает трилогию малой родины.

Александр Лукашенко:

Оглянитесь вокруг. Посмотрите, сколько хорошего, нужного сделано нами на этой родной земле. Вспомните, какой она была еще два-три года назад. А пять, десять, четверть века? Ваша огромная заслуга в том, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране. Стране, которую создали мы с вами практически с нуля, на обломках великой империи, имя которой – Советский Союз.

По словам главы государства, это было нелегко, что-то получилось на отлично и даже лучше, чем когда-то представляли, что-то – на хорошо, а над чем-то предстоит еще немало поработать.

«Ведь мы-то с вами совершенно точно знаем: каравай свежего, душистого, натурального хлеба – это итог долгого, упорного и кропотливого труда. И никак иначе. Так и в государстве. Работать на результат, объединяться перед любыми испытаниями, преодолевать все трудности – вот единственный способ создать наилучшее будущее для своей страны и своего народа. И – обязательно – только всем вместе», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент вспомнил, как говорили в советские времена: прежде чем спросить, что Родина сделала для тебя, спроси, а что я сделал для Родины, своего народа?

Александр Лукашенко:

Истинная любовь к Отечеству – созидательная. Поэтому давайте и дальше вместе строить нашу Беларусь справедливой, безопасной и сильной страной. Сейчас это весьма актуально, когда сильные мира сего пытаются переделить мир, сломать устои, навязать более слабым свой образ мышления и свой образ жизни. И самое главное: в такие времена надо слушать свое сердце – оно всегда укажет самый верный и правильный путь в будущее.