Новости по тегу #Фестиваль

Около сотни сельхозпроизводителей представили свою продукцию: овощи, фрукты, ягоды. На ярмарке широкий выбор цветов, саженцев деревьев и кустарников: от традиционных для белорусских садов яблонь и малины до экзотических для наших широт инжира и граната.
Щучинский кирмаш развернулся в самом центре города. Вдоль улицы Ленина открылись около сотни торговых точек.
Можно было не только купить дары от отечественных производителей, но и выбрать семена на будущий сезон, познакомиться с новинками белорусской селекции.
Свою продукцию на фестивале в Бресте представили порядка 250 производителей со всего региона. Это как крупные фермеры, так и семейные подряды.
С 30 сентября по 2 октября Могилев превратится в мировую столицу анимации. Там пройдет XXIX Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка».
Около 770 участников, в том числе 210 детей, преодолели различные дистанции.
Интерес к форуму рекордный: организаторы уже приняли более 500 заявок, свои работы представят свыше 100 авторов, исполнителей, коллективов и художников.
Интерес к искусству оживления картинок растет. Организаторы получили рекордное количество заявок – почти 2 тысячи из 99 стран мира.
Поместье беловежского Деда Мороза превратится в интерактивное пространство. А еще – большой блогер-тайм с популярными белорусскими инфлюенсерами. Для любителей активного отдыха – индивидуальный и семейный забег по заповедной зоне.
Программа получилась по-настоящему впечатляющей: уже подвели итоги кулинарного поединка шеф-поваров, открыли выставку уникальных скульптур из корнеплодов и дали старт зажигательному бульба-дэнсу.
Программу подготовили насыщенную. Работали интерактивные площадки с пленэрами, увлекательными играми, головоломками, а также мастер-классами.
Около 170 клубов и порядка 500 реконструкторов из Беларуси, России и Китая воссоздали сразу 10 веков истории города.
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