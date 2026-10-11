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Новости по тегу #Фестиваль

Около 100 сельхозпроизводителей приняли участие в осенней ярмарке в Щучине
11 октября 2026 14:55

Около 100 сельхозпроизводителей приняли участие в осенней ярмарке в Щучине

Здесь встречают покупателей со всей Гродненской области! Как проходит осенняя ярмарка в Щучине?
11 октября 2026 11:32

Здесь встречают покупателей со всей Гродненской области! Как проходит осенняя ярмарка в Щучине?

В Самохваловичах прошел фестиваль-ярмарка «Белорусская осень: Картофель. Плоды. Овощи – 2026»
10 октября 2026 17:26

В Самохваловичах прошел фестиваль-ярмарка «Белорусская осень: Картофель. Плоды. Овощи – 2026»

Тыква весом в четверть тонны и полуметровый цукини – чем еще удивил фестиваль «Дары осени» в Бресте?
04 октября 2026 17:24

Тыква весом в четверть тонны и полуметровый цукини – чем еще удивил фестиваль «Дары осени» в Бресте?

«Анимаевка-2026» в Могилеве соберет участников из 99 стран – узнали, что в программе фестиваля
29 сентября 2026 07:50

«Анимаевка-2026» в Могилеве соберет участников из 99 стран – узнали, что в программе фестиваля

Около 770 участников вышли на старт забегов «Зубр-Феста» в Беловежской пуще
26 сентября 2026 14:16

Около 770 участников вышли на старт забегов «Зубр-Феста» в Беловежской пуще

Город на Двине готовится принять открытый фестиваль-конкурс «Витебский листопад»
25 сентября 2026 07:22

Город на Двине готовится принять открытый фестиваль-конкурс «Витебский листопад»

Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка» стартует 30 сентября в Могилеве
21 сентября 2026 17:15

Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка» стартует 30 сентября в Могилеве

«Зубр-Фест» пройдет в Беловежской пуще 25-26 сентября – узнали, что в программе
19 сентября 2026 17:31

«Зубр-Фест» пройдет в Беловежской пуще 25-26 сентября – узнали, что в программе

Кулинарный поединок и кинопоказ под открытым небом: атмосфера масштабного проекта «Бульба-фэст»
19 сентября 2026 17:17

Кулинарный поединок и кинопоказ под открытым небом: атмосфера масштабного проекта «Бульба-фэст»

Патриотический семейный фестиваль «Время» прошел в Минском аэроклубе ДОСААФ
19 сентября 2026 14:29

Патриотический семейный фестиваль «Время» прошел в Минском аэроклубе ДОСААФ

Грандиозное историческое шоу! Показываем атмосферу на фестивале «Мінск старажытны»
18 сентября 2026 13:14

Грандиозное историческое шоу! Показываем атмосферу на фестивале «Мінск старажытны»