Александр Лукашенко в Александрии: таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного

Новости Беларуси. Благодаря истокам национальных традиций белорусы остаются самобытным и независимым народом. Так тепло Александр Лукашенко 11 июля обратился к участникам фестиваля «Александрия собирает друзей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На берегу Днепра встретились ремесленники, артисты из Беларуси, России и Украины. Впервые фестиваль под патронатом ЮНЕСКО. Несмотря на высокий статус, душевность на александрийской земле, за которую и ценят встречи, никуда не делась. Глава нашего государства особо подчеркнул важность подобных традиций. Кстати, Александр Лукашенко старается не пропускать Купалье в Александрии. Для нашего Президента здешние места родные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Время неумолимо движется вперед. Совсем недавно мы с вами проводили здесь первый праздник, а сегодня уже больше десятка провели здесь, на этой благодатной доброй земле, на берегу этой прекрасной реки, которая объединяет судьбы трех славянских народов: наших россиян, наших украинцев и белорусов. Ведь искренняя дружба, желание встретиться всегда были сильнее любых преград и расстояний. Если уж абсолютно искренне, то вот таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы (кто бы мог подумать, что такое будет), немного.

Истинная любовь к Отечеству – созидательная. Поэтому давайте и дальше вместе строить нашу Беларусь справедливой, безопасной и сильной страной. Сейчас это весьма актуально, когда сильные мира сего пытаются переделить мир, сломать устои, навязать более слабым свой образ мышления и свой образ жизни. И самое главное: в такие времена надо слушать свое сердце – оно всегда укажет самый верный и правильный путь в будущее.

Желаю вам насладиться праздником. Праздником, который возвращает нас к истокам национальных традиций. Во многом благодаря им, этим истокам, мы были, есть и останемся белорусами – самобытным и независимым народом.