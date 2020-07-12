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«Спасибо тебе». О чём был короткий разговор между Александром Лукашенко и Стасом Михайловым

12 июля 2020 17:31
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Новости Беларуси. Искренняя дружба и желание встретиться сильнее любых расстояний и обстоятельств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Спасибо тебе». О чём был короткий разговор между Александром Лукашенко и Стасом Михайловым-1

Яркий пример тому – приезд в Беларусь зарубежных артистов, которые несмотря на эпидемобстановку вышли на сцену.

Стас Михайлов в Александрии рассказал о том, как относится к Беларуси

Стас Михайлов (к слову, уже переболевший COVID-19) вместе с гостями праздника исполнил свои хиты и представил новую композицию.

«Спасибо тебе». О чём был короткий разговор между Александром Лукашенко и Стасом Михайловым-4

Стас Михайлов, заслуженный артист России:
Спасибо вам! Здоровья, благополучия!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо тебе. Тебе спасибо!

# Фестиваль # общество # Александр Лукашенко # Стас Михайлов # Фотофакт

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