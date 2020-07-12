«Спасибо тебе». О чём был короткий разговор между Александром Лукашенко и Стасом Михайловым

Новости Беларуси. Искренняя дружба и желание встретиться сильнее любых расстояний и обстоятельств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Яркий пример тому – приезд в Беларусь зарубежных артистов, которые несмотря на эпидемобстановку вышли на сцену.

Стас Михайлов (к слову, уже переболевший COVID-19) вместе с гостями праздника исполнил свои хиты и представил новую композицию.