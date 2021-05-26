Евгений Пустовой: «Откройте интернет, и вы увидите, как плюсуют и лайкают нашего Президента»

Новости Беларуси. Тема встречи 26 мая в Овальном зале объемная: от комплексных тем до привычных уже фейков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

Пример низкопробной демократии – ситуация с якобы заминированным самолетом. Действительно, Беларуси коллективный Запад нагло и цинично подложил мину. Тему продолжит Евгений Пустовой в «Политике без купюр и галстуков».

Евгений Пустовой, СТВ:

Оказывается, не первым делом самолеты. Первым делом – политика. Сегодня без прелюдий. Надо экономить хронометраж. Это «Политика без галстуков и купюр». В студии СТВ – Евгений Пустовой. Сегодня этот вечер Беларусь проведет в компании с главой государства. Да, и даже часть интернет-любителей. Даже вы, наши белорусы с отличным мнением.

Евгений Пустовой:

Потому как Президент Лукашенко задает информационный тон и повестку и в оппо-среде. Что еще раз подтверждает: в вашем лагере политбеженцев нет подобного спикера. А сейчас за спичем белорусского лидера следит весь мир. Да-да, все из-за того же самолета. Даже некоторые белорусы сейчас ухмыляются: ну, вот и хорошо, санкции новые введут. Так и хочется повторить крылатую фразу Лаврова. Но скажу мягче: все, кто против страны и своего народа – те полицаи. Великими стали только те нации, которые ценят свое.

Евгений Пустовой:

Хочу – сажаю картошку, хочу – самолеты. Это, конечно, политический мем. В мире соскучились по настоящим лидерам управленческого Олимпа. Западнее Буга их там нет. Есть марионетки в руках финансово-сетевой мировой элиты. И Байден, который читает то, что ему Псаки напишет. Поэтому это событие так всколыхнуло мировую общественность. А сама ситуация обросла легендами. Мол, даже не каждое ядерное государство так себя ведет. Откройте интернет, и вы увидите, как плюсуют и лайкают нашего Президента. Ну, во-первых, мы ничего не нарушали. Во-вторых, после бомбежки Югославии понятие международное право осталось лишь в названиях университетских кафедр. А мы по-прежнему поступаем по всем правилам международного общежития. Александр Лукашенко раскрыл подробности инцидента с самолётом: не надо меня упрекать, я действовал законно, защищая людей

Евгений Пустовой:

Белорусский лидер поступил по-мужски. Политические обиды в сторону, когда на кону жизни людей. Поэтому Александр Лукашенко лично принял решение помочь. Внимание: сообщение о минировании пришло сразу в три аэропорта. В три. А пилот-литовец решает посадить машину, якобы напичканную взрывчаткой, именно в Минске.

Евгений Пустовой:

До родного Вильнюса 70 километров. Это оптимальное расстояние для снижения. До Минска почти в три раза дольше. То ли не хотел, чтобы рвануло в его Литве, тем более предупредили, что самолет рванет именно в Вильнюсе, то ли знал, что наш аэропорт на порядок выше. Но принимал он решение очень долго. И сел в Минске. Зачем? А теперь еще один нюанс существенный. Командующий войсками ВВС и ПВО по полочкам разложил наши действия. Гражданский борт был уже возле Минска, а наш МиГ только поднимался с «взлетки». Игорь Голуб о самолете Ryanаir: никакого принуждения на разворот судна возле границы Беларуси не было

Евгений Пустовой:

Высказалась по теме и российский эксперт Елена Пономарева, профессор МГИМО, доктор политических наук. Профессор МГИМО Елена Пономарёва: «Западники действуют по принципу «назло маме отморожу уши»

Евгений Пустовой:

Когда Моссад ловит нацистских преступников по всему миру, то евреи всего мира аплодируют своим спецслужбам. Мудрый и сплоченный народ. Учитесь, белорусы. Это называется возмездие. А когда мы спасаем 130 человек от предполагаемой гибели – это называется актом государственного терроризма. А я скажу – это другое. Это небесное провидение. Сын Азовского батальона, дитя информационной войны против своей же страны, экстремист и сетевой террорист был низвержен на землю. Небо не выдержало такой подлости.

Евгений Пустовой:

Ну, если белорусские чекисты посадили самолет ради экстремистского пажа на службе наших врагов, то почему это не сделали немногим ранее, когда на борту находилась Светлана Тихановская? Или мы переиграли всю их обойму?

Евгений Пустовой:

Как ни цокай каблучками перед заморскими хозяевами, исход один – не дай бог. А с нами правда. Владимир Макей: Запад действует по принципу романа «Бесы». Они все уже их