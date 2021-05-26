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«Мы такие же люди, как европейцы». Белорусы прокомментировали реакцию Запада на приземление Ryanair в минском аэропорту

26 мая 2021 17:56
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Новости Беларуси. В информационном поле активно обсуждают заявление Президента во время разговора в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства прокомментировал и инцидент с белорусским флагом в Риге, и недавнюю ситуацию в небе над Беларусью.

«Мы такие же люди, как европейцы». Белорусы прокомментировали реакцию Запада на приземление Ryanair в минском аэропорту-1

Наш Президент высказал свое мнение, свою позицию. Ответил на все вопросы открыто, полноценно. Решений быть резких не должно, пока не будет стоять точка.

«Мы такие же люди, как европейцы». Белорусы прокомментировали реакцию Запада на приземление Ryanair в минском аэропорту-4

Все больше и больше начинаю поражаться тому, насколько все-таки европейское содружество и европейские страны являются не гарантом своего самого международного права и своего диалога по отношению к другим странам.

«Мы такие же люди, как европейцы». Белорусы прокомментировали реакцию Запада на приземление Ryanair в минском аэропорту-7

Мы такие же люди, как европейцы, но у нас другая экономика, другое руководство и другой менталитет. Это тоже нужно учитывать всем.

«Мы такие же люди, как европейцы». Белорусы прокомментировали реакцию Запада на приземление Ryanair в минском аэропорту-10

Белорусский народ, мне кажется, привык ко всему. И мы будем продолжать свою же политику многовекторности, относиться ко всем с миром, с добром, с дружественностью. А как к нам будут относиться... Надеюсь, что с положительной стороны, что все наладится, все будет хорошо.

«Мы такие же люди, как европейцы». Белорусы прокомментировали реакцию Запада на приземление Ryanair в минском аэропорту-13

У меня бабушка была, царство ей небесное, в концлагере, где 5-й полк был. Она говорила, что полицаи ходили с этими нашивками и флаг висел. Вот, у нас 5-й полк здесь. Это вообще, это такой плевок. Я очень, очень отрицательно, не то что отрицательно, это вообще, это моя боль, боль моей семьи.

«Мы такие же люди, как европейцы». Белорусы прокомментировали реакцию Запада на приземление Ryanair в минском аэропорту-16

Так делать нельзя, и я думаю, что они это тоже понимают. Все сложно в этом мире.

# Опрос # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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