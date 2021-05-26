«Мы такие же люди, как европейцы». Белорусы прокомментировали реакцию Запада на приземление Ryanair в минском аэропорту

Новости Беларуси. В информационном поле активно обсуждают заявление Президента во время разговора в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства прокомментировал и инцидент с белорусским флагом в Риге, и недавнюю ситуацию в небе над Беларусью.

Наш Президент высказал свое мнение, свою позицию. Ответил на все вопросы открыто, полноценно. Решений быть резких не должно, пока не будет стоять точка.

Все больше и больше начинаю поражаться тому, насколько все-таки европейское содружество и европейские страны являются не гарантом своего самого международного права и своего диалога по отношению к другим странам.

Мы такие же люди, как европейцы, но у нас другая экономика, другое руководство и другой менталитет. Это тоже нужно учитывать всем.

Белорусский народ, мне кажется, привык ко всему. И мы будем продолжать свою же политику многовекторности, относиться ко всем с миром, с добром, с дружественностью. А как к нам будут относиться... Надеюсь, что с положительной стороны, что все наладится, все будет хорошо.

У меня бабушка была, царство ей небесное, в концлагере, где 5-й полк был. Она говорила, что полицаи ходили с этими нашивками и флаг висел. Вот, у нас 5-й полк здесь. Это вообще, это такой плевок. Я очень, очень отрицательно, не то что отрицательно, это вообще, это моя боль, боль моей семьи.