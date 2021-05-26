Профессор МГИМО Елена Пономарёва: «Западники действуют по принципу «назло маме отморожу уши»

Новости Беларуси. Тема встречи 26 мая в Овальном зале объемная: от комплексных тем до привычных уже фейков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:

Пример низкопробной демократии – ситуация с якобы заминированным самолетом. Действительно, Беларуси коллективный Запад нагло и цинично подложил мину.

Тему продолжит Евгений Пустовой в «Политике без купюр и галстуков».

Евгений Пустовой, СТВ:

Belavia и наш аэропорт – серьезные конкуренты для своих коллег из ЕС. Вот так страны и решили отблагодарить нашего национального авиаперевозчика за помощь в период мировой пандемической истерики. Когда COVID-19 многим крылья подрезал, наши летали и помогали другим добираться домой. Что же, Европу белорусам не впервые спасать. А они привыкли плевать в колодец, из которого пьют. На связи российский эксперт Елена Пономарева, профессор МГИМО, доктор политических наук.