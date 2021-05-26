Профессор МГИМО Елена Пономарёва: «Западники действуют по принципу «назло маме отморожу уши»
Новости Беларуси. Тема встречи 26 мая в Овальном зале объемная: от комплексных тем до привычных уже фейков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Пример низкопробной демократии – ситуация с якобы заминированным самолетом. Действительно, Беларуси коллективный Запад нагло и цинично подложил мину.
Тему продолжит Евгений Пустовой в «Политике без купюр и галстуков».
Евгений Пустовой, СТВ:
Belavia и наш аэропорт – серьезные конкуренты для своих коллег из ЕС. Вот так страны и решили отблагодарить нашего национального авиаперевозчика за помощь в период мировой пандемической истерики. Когда COVID-19 многим крылья подрезал, наши летали и помогали другим добираться домой. Что же, Европу белорусам не впервые спасать. А они привыкли плевать в колодец, из которого пьют. На связи российский эксперт Елена Пономарева, профессор МГИМО, доктор политических наук.
Евгений Пустовой:
Почему именно Лукашенко и белорусские спецслужбы обвиняют в этой спецоперации? В этом заинтересованы и некоторые силы на Западе или, например, политические беглецы? Им этот скандал особенно необходим.
Елена Пономарева, профессор МГИМО, доктор политических наук (Россия):
Давление на Беларусь, как мы знаем, ведется уже не первый год. Просто последний год такой знаковый был. И это давление усилилось прежде всего потому что, действительно, серьезный раунд противостояния команда Лукашенко выиграла. Я имею в виду ту массированную акцию по протестам, по дестабилизации белорусского общества, которая была запущена летом 2020 года. Лукашенко и здоровая часть белорусского общества продемонстрировали, что их сломить не так просто и они готовы защищать свои достижения, свою независимость и свободу. И поэтому самолет этот стал триггером нового витка обострения. Если бы не было самолета – поверьте, произошло бы что-нибудь другое.
Евгений Пустовой:
Идет борьба за рынки услуг, в том числе среди авиакомпаний. За последний год белорусского перевозчика и аэропорт проверяли шесть раз. Европейские ревизоры закрыли ряд авиакомпаний в странах постсоветской Азии. А мы – ничего, держимся, летаем. И даже был хороший прирост пассажиропотока. Может быть, это просто рейдерский захват неба над Беларусью?
Елена Пономарева:
То, что сейчас всю ситуацию используют как некую новую технологию рейдерского захвата, тоже совершенно очевидно. Более того, это способ оказания давления на смежные с авиационной отраслью сферы, которые тоже серьезно пострадают. Но меня поражает то, что западники действуют, в общем-то, по принципу «назло маме отморожу уши», потому что они тем самым и серьезным образом ущемляют и ограничивают свой бизнес. А как мы знаем, гласит мантра демократических стран, что бизнес – это главная составляющая гражданского общества в современном мире.