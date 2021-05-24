Игорь Голуб о самолёте Ryanаir: никакого принуждения на разворот судна возле границы Беларуси не было

Новости Беларуси. Комиссия по расследованию ситуации с посадкой самолета Ryanair создана в Беларуси. Об этом сообщили в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске завершился брифинг, где озвучили последние подробности инцидента в национальном аэропорту. В частности стало известно, что сообщение о минировании Ryanаir поступило на электронную почту аэропорта. По словам главы департамента, давления на экипаж со стороны белорусских диспетчеров не было. Наши специалисты действовали в соответствии с международными обязательствами. Все подробности знает Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, СТВ:

После этой посадки бомбить стали и белорусских военных. Мол, это они вынудили сесть борт в Беларуси, это же почти что акт государственного терроризма. Конечно, это не уничтожение таких стран, как Югославия, Сирия, Ирак, Иран, но повод ввести новые санкции против Беларуси есть. Но у нас полно доказательств, как все было на самом деле. Карты, записи с радаров и переговоров, да много чего еще. Командующий войсками ВВС и ПВО четко, по-военному разложил журналистам хронологию событий.

Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Команда и код ответчика, команда Mayday, а это по международной классификации «терплю бедствие», так принято во всей гражданской авиации, были включены в 12 часов 47 минут белорусского времени, оно соответствует и московскому времени – 12 часов 47 минут. Оперативному дежурному центрального командного пункта Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны команда от диспетчера аэропорта Минск-2 поступила в 12 часов 48 минут. Ровно через минуту после того, как командир экипажа принял решение возвращаться на аэродром Минск-2. Дежурный экипаж, в соответствии с требованиями руководящих документов и нормативов по времени нахождения в готовности номер один, произвел взлет в 13 часов 04 минуты белорусского или московского времени. 13:04. В это время воздушное судно, на котором был включен сигнал Mayday, уже находилось в районе населенного пункта Столбцы. То есть еще раз повторяю, 13 часов 04 минуты экипаж только оторвал колеса от взлетно-посадочной полосы. То есть ни о каком заранее принуждении на разворот воздушного судна возле государственной границы Республики Беларусь, как прошла информация в различных, так скажем, источниках, не было. Евгений Пустовой:

Теперь еще один нюанс. По всем правилам воздушной обороны, да и инструкциям безопасности в гражданской авиации, судно в экстремальных ситуациях должен сопровождать военный самолет. Это, образно говоря, как машина сопровождения ГАИ, только в воздухе.