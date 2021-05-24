Игорь Голуб о самолёте Ryanаir: никакого принуждения на разворот судна возле границы Беларуси не было
Новости Беларуси. Комиссия по расследованию ситуации с посадкой самолета Ryanair создана в Беларуси. Об этом сообщили в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске завершился брифинг, где озвучили последние подробности инцидента в национальном аэропорту. В частности стало известно, что сообщение о минировании Ryanаir поступило на электронную почту аэропорта. По словам главы департамента, давления на экипаж со стороны белорусских диспетчеров не было. Наши специалисты действовали в соответствии с международными обязательствами.
Все подробности знает Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, СТВ:
После этой посадки бомбить стали и белорусских военных. Мол, это они вынудили сесть борт в Беларуси, это же почти что акт государственного терроризма. Конечно, это не уничтожение таких стран, как Югославия, Сирия, Ирак, Иран, но повод ввести новые санкции против Беларуси есть. Но у нас полно доказательств, как все было на самом деле. Карты, записи с радаров и переговоров, да много чего еще. Командующий войсками ВВС и ПВО четко, по-военному разложил журналистам хронологию событий.
Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Команда и код ответчика, команда Mayday, а это по международной классификации «терплю бедствие», так принято во всей гражданской авиации, были включены в 12 часов 47 минут белорусского времени, оно соответствует и московскому времени – 12 часов 47 минут. Оперативному дежурному центрального командного пункта Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны команда от диспетчера аэропорта Минск-2 поступила в 12 часов 48 минут. Ровно через минуту после того, как командир экипажа принял решение возвращаться на аэродром Минск-2. Дежурный экипаж, в соответствии с требованиями руководящих документов и нормативов по времени нахождения в готовности номер один, произвел взлет в 13 часов 04 минуты белорусского или московского времени. 13:04. В это время воздушное судно, на котором был включен сигнал Mayday, уже находилось в районе населенного пункта Столбцы. То есть еще раз повторяю, 13 часов 04 минуты экипаж только оторвал колеса от взлетно-посадочной полосы. То есть ни о каком заранее принуждении на разворот воздушного судна возле государственной границы Республики Беларусь, как прошла информация в различных, так скажем, источниках, не было.
Евгений Пустовой:
Теперь еще один нюанс. По всем правилам воздушной обороны, да и инструкциям безопасности в гражданской авиации, судно в экстремальных ситуациях должен сопровождать военный самолет. Это, образно говоря, как машина сопровождения ГАИ, только в воздухе.
Игорь Голуб:
В любой стране мира, которая имеет на вооружении авиацию, она имеет в своем составе дежурные силы по противовоздушной обороне. Для чего? Для того чтобы охранять воздушную границу, прежде всего своей страны, своей республики. Второе – чтобы в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств у гражданских воздушных судов, о которых я вам всем сейчас докладывал, они идут строго по определенным воздушным трассам. Все воздушное пространство над любой страной строго регламентировано, как регламентировано дорожное движение на дорогах. Идут воздушные трассы. Все воздушные суда гражданские идут только по этим воздушным трассам, которые заранее согласовываются через диспетчерскую службу. И в случае форс-мажорных обстоятельств: это именно или потеря ориентировки экипажем, или у экипажа на борту случается какой-то непреднамеренный, так скажем, конфликт интересов, или это воздушное судно уклоняется от данной воздушной трассы – в данном случае мы обязаны, это международная практика, как вам доложил уже Артем Игоревич, поднять в воздух дежурный экипаж. Для чего? Для того чтобы прежде всего оказать помощь командиру экипажа. Первое, в восстановлении ориентировки, второе, может быть, у него пропала радиосвязь, и мы установим эту радиосвязь в воздухе и окажем ему всю необходимую помощь. А может, он нам сигналами, визуальными сигналами расскажет, что у него на борту находятся террористы, которые угрожают сейчас безопасности полета, но экипаж об этом в воздух сказать не может.