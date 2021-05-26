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Президент Беларуси: «Мы оказались на передовой новой, не холодной, уже ледяной войны»

26 мая 2021 18:17
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Новости Беларуси. Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства обратился к мировому сообществу. Предложил опомниться, включить здравый смысл и предупредил: не нужно «шатать Беларусь». «Прививку улицей» мы получили в августе 2020-го и успели выработать «коллективный иммунитет».

Президент Беларуси: «Мы оказались на передовой новой, не холодной, уже ледяной войны»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Независимость свою всем без исключения народам бывшего Советского Союза пришлось отстаивать в горячих войнах. В потасовках, в мятежах, в цветных революциях. Только Беларусь осталась нетронутой в этом плане. Попробовали, получили по зубам – вот такая политика должна быть и впредь.

Мы оказались на передовой новой, не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое само не поддастся гибридному давлению. Наша сильная сторона – искренность, честность и порядочность. Но они же и наша уязвимость, которую они используют в своих интересах.

Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами. Они недооценивают, что параллельно с этапами цветной революции мы проходим этапы взросления общества.

Президент Беларуси: «Мы оказались на передовой новой, не холодной, уже ледяной войны»-4

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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