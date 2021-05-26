Владимир Макей: в отношении беглых Запад действует по принципу романа «Бесы»

Новости Беларуси. Тема встречи объемная. От комплексных тем до привычных уже фейков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:

Пример низкопробной демократии – ситуация с якобы заминированным самолетом. Действительно, Беларуси коллективный Запад нагло и цинично подложил мину.

Профессор МГИМО Елена Пономарева: «Западники действуют по принципу «назло маме отморожу уши»