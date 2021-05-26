Владимир Макей: в отношении беглых Запад действует по принципу романа «Бесы»
Новости Беларуси. Тема встречи объемная. От комплексных тем до привычных уже фейков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Пример низкопробной демократии – ситуация с якобы заминированным самолетом. Действительно, Беларуси коллективный Запад нагло и цинично подложил мину.
Профессор МГИМО Елена Пономарева: «Западники действуют по принципу «назло маме отморожу уши»
Евгений Пустовой, СТВ:
Протасевич оказался расходным материалом в этой геополитической партии. Но он как был, так и остался для неоколонизаторов унтерменш биомассой для похода «Нахт Остен». Как ни цокай каблучками пред заморскими хозяевами, исход один – не дай Бог. А с нами правда.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
В отношении этих беглых Запад, надо признать, рафинированно действует по известному принципу из романа Достоевского «Бесы»: кто проклянет свое прошлое – тот уже наш. Они все уже их.