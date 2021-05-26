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Владимир Макей: в отношении беглых Запад действует по принципу романа «Бесы»

26 мая 2021 17:49
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Новости Беларуси. Тема встречи объемная. От комплексных тем до привычных уже фейков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ: 
Пример низкопробной демократии – ситуация с якобы заминированным самолетом. Действительно, Беларуси коллективный Запад нагло и цинично подложил мину.

Профессор МГИМО Елена Пономарева: «Западники действуют по принципу «назло маме отморожу уши»

Владимир Макей: в отношении беглых Запад действует по принципу романа «Бесы»-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Протасевич оказался расходным материалом в этой геополитической партии. Но он как был, так и остался для неоколонизаторов унтерменш биомассой для похода «Нахт Остен». Как ни цокай каблучками пред заморскими хозяевами, исход один – не дай Бог. А с нами правда.

Владимир Макей: в отношении беглых Запад действует по принципу романа «Бесы»-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
В отношении этих беглых Запад, надо признать, рафинированно действует по известному принципу из романа Достоевского «Бесы»: кто проклянет свое прошлое – тот уже наш. Они все уже их.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Владимир Макей # Роман Протасевич # Евгений Пустовой # Фотофакт

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